為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為CPTPP開放福島食品？韓學者：選後可能借鏡台灣

    行政院今天宣布日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁，也可能連帶影響南韓隊福島食品的政策；圖為福島農技中心人員正檢驗當地牛隻的肉品樣本。（路透）

    行政院今天宣布日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁，也可能連帶影響南韓隊福島食品的政策；圖為福島農技中心人員正檢驗當地牛隻的肉品樣本。（路透）

    2022/02/08 22:20

    〔中央社〕韓國學者今天說，為加入CPTPP，日本對於開放福島食品進口的要求是韓國也必須面對的問題，台灣可能成為韓國政府說服民意的案例，但具體可能要等3月總統大選後才有動作。

    行政院上午宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁，未來管制將從禁止特定地區改為禁止特定風險品項，日本當地禁止流通的品項也不能進口到台灣。

    韓國媒體今天多以「為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的讓步」報導此事。對在台灣、中國相繼提出加入申請後，也表態將申請加入，但仍未決定是否為此開放福島等地食品進口的韓國政府而言，台灣政府的這項決定成為目前唯一參考。

    日本內閣官房長官松野博一今天對台灣的決定表示歡迎，同時表示日方已透過各種機會強烈要求中國、韓國解除對日本食品的進口限制。

    韓國高麗大學國際研究所教授姜文星（譯音）對中央社記者表示，韓國若要加入CPTPP，勢必需要日本的合作，日本肯定會就福島食品問題向韓國提出要求，韓國政府很有可能將台灣這次決定納入考量，也可能在舉辦公聽會時作為說服民意的參考案例。

    不過，姜文星指出，福島食品進口解禁議題敏感，各黨總統候選人都不願談及相關議題，執政黨考量選情，暫時難以做出進一步行動，預期3月9日大選結束後，才會有如同台灣這次決策的積極作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    原能會組食品輻射檢測國家隊 每年最多可驗7萬件
    2022/02/08 19:52

    原能會組食品輻射檢測國家隊 每年最多可驗7萬件
    台灣解禁福島食品 謝長廷：日本政界領袖級人物致謝
    2022/02/08 18:44

    台灣解禁福島食品 謝長廷：日本政界領袖級人物致謝

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮
    政院宣布開放福食 學者：申請加入CPTPP定心丸
    2022/02/08 17:49

    政院宣布開放福食 學者：申請加入CPTPP定心丸
    南韓大選倒數1個月！在野黨尹錫悅民調全面領先
    2022/02/06 21:46

    南韓大選倒數1個月！在野黨尹錫悅民調全面領先

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    韓財長：明年4月申請加入CPTPP
    2021/12/27 14:59

    韓財長：明年4月申請加入CPTPP
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播