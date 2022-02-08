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    吃相難看！ BBC公開尼泊爾政府外洩報告：中國正入侵邊境！

    一份尼泊爾政府的外洩報告指稱，中國正沿邊境入侵尼國的胡姆拉地區。（圖翻攝自維基百科）

    一份尼泊爾政府的外洩報告指稱，中國正沿邊境入侵尼國的胡姆拉地區。（圖翻攝自維基百科）

    2022/02/08 17:34

    〔即時新聞／綜合報導〕一份尼泊爾政府的報告外洩，內容指稱，中國目前正沿著兩國邊境入侵尼泊爾。英國廣播公司（BBC）今天（8日）在報導中公開這份報告，據信是尼國官方首次指控中國入侵領土，不過，中國駐尼泊爾大使館否認指控，尼泊爾政府則尚未回應。

    《BBC》8日表示，這份洩漏給BBC的報告 指稱，中國解放軍正沿兩國邊界入侵尼國，當中提到，有目擊者聲稱中國企圖侵入尼國國境最西部、與中國西藏接壤的胡姆拉地區（Humla），並在當地蓋固定建築物，後來尼國警察和政府代表組成的工作小組前往調查，發現那些被指位在尼泊爾境內的中國建築，其實上是建在屬於中國的一側，因兩國邊界僅靠間隔幾公里的柱子認定，有時很難準確地分辨邊界位置。

    不過，工作小組也發現，中國正沿兩國邊界的界碑建造圍欄，並企圖在屬於尼泊爾的一側修建運河和道路。工作小組將調查結果編纂成報告，建議政府應派安全部隊駐紮該地區，以保障邊境安全，同時與中國交涉，解決此類事件。報告去年9月在尼國政府內部發布，不過在BBC報導之前，並未對外公開。

    目前並不清楚這份報告為何此前從未公開，但尼國政府近年與中國關係升溫，專家認為是尼國長年來與另一大鄰國印度有領土爭端，藉與中國改善關係以制衡印度，而該報告曝光，恐使中尼關係生變。

    其實，過去2年來，尼國國內陸續有新聞報導指控中國侵入邊界，還曾引發民眾抗議。對於入侵邊境指控，位在尼國首都加德滿都（Kathmandu）的中國大使館否認此事，還籲尼國人民不要被「虛假消息」誤導；尼國政府則還未回應BBC的詢問。

    另外BBC在報導中指出，在中國打壓下，不少藏人逃到尼國，或經尼國逃往印度，目前仍有約2萬名藏人在尼國生活，中共企圖控制與尼國的邊境的原因之一，可能是想切斷這條「逃生路線」。

    一份尼泊爾政府的外洩報告指稱，中國正沿邊境入侵尼國的胡姆拉地區。（圖翻攝自Google地圖）

    一份尼泊爾政府的外洩報告指稱，中國正沿邊境入侵尼國的胡姆拉地區。（圖翻攝自Google地圖）

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