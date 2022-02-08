發現生命起源線索！ 新研究：2座史前「超級山」扮演推手角色

在漫長的歲月中，地球上曾出現過2座「超級山」（Supermountain），除了令人難以想像的體積外，這些山脈更可能在生物演化史中扮演了至關重要的作用，甚至與生命誕生有直接關聯。（歐新社）

2022/02/08 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕地球誕生至今已46億年，期間孕育出無數生命，至今仍被視為難以解釋的奇蹟，科學家表示，在漫長的歲月中，地球上曾出現過2座「超級山」（Supermountain），除了令人難以想像的體積外，這些山脈更可能在生物演化史中扮演了至關重要的作用，甚至與生命誕生有直接關聯。

最新發表在《地球與行星科學快報》雜誌的研究報告中，澳大利亞國立大學與昆士蘭科技大學的研究人員提出了上述發現，即地球史上曾出現過2次巨大的「超級山」，且與生命演化史存在關聯。

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報告顯示，第一座超級山出現在距今20至18億年前，即哥倫比亞大陸（Columbia supercontinent，或稱Nuna）聚合期間，因此被稱為「努納超級山」（Nuna Supermountain）；第二次則發生在約6.5至5億年前，即岡瓦納大陸（Gondwanaland）聚合期間，因而得名「岡瓦納超級山」（Transgondwanan Supermountain）。

超大陸板塊聚合帶來的巨大壓力，推升出無比高聳而巨大的超級山，研究人員表示，「想像長逾2500公里，最高峰海拔逾8800公尺的喜馬拉雅山脈，再將它的規模乘以3至4倍，那就是我們描述的超級山」。

研究人員發現，上述2座超級山誕生時，分別對應到生物演化史中的2個關鍵時刻，其中「努納超級山」誕生時，與第一個真核生物問世的時間點相符合，第二座岡瓦納超級山的登場時間，則與史上第一批大型動物的出現及接下來的寒武紀大爆發相吻合。

簡而言之，研究人員認為，第一座超級山誕生後，複雜的細胞結構問世；第二座超級山則催生了最古老的動物。

本研究提出了一個論點，用來描述超級山與生命演化的關聯，即這些在巨大壓力下形成的山峰，將原本藏於地殼中的許多元素推擠出地面，包括磷與鐵等元素在接下來的侵蝕作用下溶入海洋，使其進入生物圈中，這大幅增加了生物的複雜程度，並將演化推向更大的多樣性。

超級山還提供額外的氧分子，讓大氣中氧氣含量上升，這對生命體而言至關重要，在演化路上的角色更是不言自明。

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