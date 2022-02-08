為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    發現生命起源線索！ 新研究：2座史前「超級山」扮演推手角色

    在漫長的歲月中，地球上曾出現過2座「超級山」（Supermountain），除了令人難以想像的體積外，這些山脈更可能在生物演化史中扮演了至關重要的作用，甚至與生命誕生有直接關聯。（歐新社）

    在漫長的歲月中，地球上曾出現過2座「超級山」（Supermountain），除了令人難以想像的體積外，這些山脈更可能在生物演化史中扮演了至關重要的作用，甚至與生命誕生有直接關聯。（歐新社）

    2022/02/08 16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕地球誕生至今已46億年，期間孕育出無數生命，至今仍被視為難以解釋的奇蹟，科學家表示，在漫長的歲月中，地球上曾出現過2座「超級山」（Supermountain），除了令人難以想像的體積外，這些山脈更可能在生物演化史中扮演了至關重要的作用，甚至與生命誕生有直接關聯。

    最新發表在《地球與行星科學快報》雜誌的研究報告中，澳大利亞國立大學與昆士蘭科技大學的研究人員提出了上述發現，即地球史上曾出現過2次巨大的「超級山」，且與生命演化史存在關聯。

    報告顯示，第一座超級山出現在距今20至18億年前，即哥倫比亞大陸（Columbia supercontinent，或稱Nuna）聚合期間，因此被稱為「努納超級山」（Nuna Supermountain）；第二次則發生在約6.5至5億年前，即岡瓦納大陸（Gondwanaland）聚合期間，因而得名「岡瓦納超級山」（Transgondwanan Supermountain）。

    超大陸板塊聚合帶來的巨大壓力，推升出無比高聳而巨大的超級山，研究人員表示，「想像長逾2500公里，最高峰海拔逾8800公尺的喜馬拉雅山脈，再將它的規模乘以3至4倍，那就是我們描述的超級山」。

    研究人員發現，上述2座超級山誕生時，分別對應到生物演化史中的2個關鍵時刻，其中「努納超級山」誕生時，與第一個真核生物問世的時間點相符合，第二座岡瓦納超級山的登場時間，則與史上第一批大型動物的出現及接下來的寒武紀大爆發相吻合。

    簡而言之，研究人員認為，第一座超級山誕生後，複雜的細胞結構問世；第二座超級山則催生了最古老的動物。

    本研究提出了一個論點，用來描述超級山與生命演化的關聯，即這些在巨大壓力下形成的山峰，將原本藏於地殼中的許多元素推擠出地面，包括磷與鐵等元素在接下來的侵蝕作用下溶入海洋，使其進入生物圈中，這大幅增加了生物的複雜程度，並將演化推向更大的多樣性。

    超級山還提供額外的氧分子，讓大氣中氧氣含量上升，這對生命體而言至關重要，在演化路上的角色更是不言自明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    科學家計畫打造新太空船 將2動物直逼光速射向宇宙
    2022/01/11 15:47

    科學家計畫打造新太空船 將2動物直逼光速射向宇宙
    不是蚊子！桌上驚見「大眼怪蟲」 網友解答了
    2021/12/14 22:58

    不是蚊子！桌上驚見「大眼怪蟲」 網友解答了

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    好爸爸！ 澳洲發現新品種青蛙 雄蛙會隨身帶著小蝌蚪
    2021/11/07 13:18

    好爸爸！ 澳洲發現新品種青蛙 雄蛙會隨身帶著小蝌蚪
    演化論有誤？ 3000年前人腦曾集體縮小 新研究曝原因
    2021/10/26 15:46

    演化論有誤？ 3000年前人腦曾集體縮小 新研究曝原因

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    科學家首見！25億年前紅寶石 發現生命痕跡
    2021/10/26 09:28

    科學家首見！25億年前紅寶石 發現生命痕跡
    驚！盜獵太嚴重 莫三比克母象漸漸演化為沒有象牙
    2021/10/23 10:03

    驚！盜獵太嚴重 莫三比克母象漸漸演化為沒有象牙
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播