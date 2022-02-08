F-35C猛撞甲板起火墜海畫面曝光 美軍認了：影片是真的

F-35C戰機失控撞擊航艦甲板畫面也曝光，美軍承認該影片為真，將積極調查找尋洩密人士。（圖擷自Youtube）

2022/02/08 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美軍航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Carl Vinson）上月24日在南海演訓時傳出意外，一架F-35C戰機發生「著陸事故」落海，導致飛行員在內的7人受傷，繼日前戰機準備降落影片及落海畫面曝光後，戰機失控撞擊甲板畫面也曝光，美軍承認該影片為真，將積極調查找尋洩密人士。

根據《Military.com》報導，自美軍F-35C戰機墜海事件發生以來，相關影片與圖像即在網路瘋傳，引起各國網友熱烈討論，繼戰機準備降落影片及落海畫面曝光後，又出現一段F-35C戰機撞擊航艦甲板的驚險畫面，這段側錄監視器畫面的影片，展示了F-35C著艦失敗落入海中的完整過程。

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海軍發言人哈勒爾（Zach Harrell）少校證實，該影片確實來自「卡爾文森號」航空母艦飛行甲板上的攝像頭，他強調這段影片是未經授權發布的，也就是第三起關於F-35C戰機南海事故的洩密影像。

哈勒爾表示，此次重大事故引發的洩密事件是不尋常、前所未有，尤其是現在「卡爾文森號」仍處於海上部署時期，在發生事故後，航艦確實立刻限制通信，這是重大事故後處理方法的一部分，不過通信限制只維持一段時間就恢復，因為通信限制不僅會影響正常的交流需求，還會影響士氣。

哈勒爾認為，社交媒體的洩密是美國海軍的一部分，「有時候有些人會做一些他們不該做的事情，當他們這麼做的時候，他們有可能把的東西上傳到社交媒體平台」，海軍目前正積極調查F-35墜海事故與洩密事件，後者將根據《統一軍事司法法典》（Uniform Code of Military Justice）追究責任。

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