肯亞國家公園祝融釀600公頃林地受損 初步調查：恐是人為縱火

2022/02/08 11:35

〔即時新聞/綜合報導〕非洲東部國家肯亞(Kenya)的阿伯德爾國家公園(Aberdare National Park)於6日晚間發生火災,延燒迅速,目前90%的火勢已獲控制,但粗估至少共造成600公頃的林地受損,而初步調查則指出,這恐為縱火所致。

綜合外媒報導,肯亞野生生物服務署(Kenya Wildlife Service)官員表示,中部的阿伯德爾國家公園內,於2月6日晚間發生火災,火勢蔓延的十分迅速,當地消防員、森林巡邏員與志願救災者,先後投入救火,目前90%的火勢已經獲得控制。

負責保護當地森林的公益組織「肯亞山信託」(Mount Kenya Trust)6日指出,目前已籌組一個10人的護林員小組,前往阿伯德爾國家公園內紮營,協助滅火。

報導提到,這次大火,至少共造成600公頃面積的森林受損,讓阿伯德爾國家公園內的受到保護的大象,與瀕臨絕種的黑犀牛受到威脅。

初步調查報告指出,這次事故可能是一起人為縱火案,但肯亞政府則說,目前已對詳細的事發原因展開調查。

慈善信託機構「犀牛方舟」(Rhino Ark)提到,其已在火災發生地的空域,部署直升機進行空中測量,以估算出森林受到破壞的面積。

#BreakingNews: Wildfires reported in the moorlands of the northern #Aberdares and the Ngobobo area of Eburru Forest. @kwskenya @KeForestService and community members are on site to tackle the fire. #RhinoArk conducting aerial recces to assist.#AberdaresOnFire #EburuOnFire #KOT pic.twitter.com/GoYzUAw51a