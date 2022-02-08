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    肯亞國家公園祝融釀600公頃林地受損 初步調查：恐是人為縱火

    肯亞的阿伯德爾國家公園於6日晚間發生火災，至少釀600公頃面積的林地受損，初步調查則指出，這可能是一場人為縱火案。（圖擷取自@RhinoArk官方推特）

    肯亞的阿伯德爾國家公園於6日晚間發生火災，至少釀600公頃面積的林地受損，初步調查則指出，這可能是一場人為縱火案。（圖擷取自@RhinoArk官方推特）

    2022/02/08 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲東部國家肯亞（Kenya）的阿伯德爾國家公園（Aberdare National Park）於6日晚間發生火災，延燒迅速，目前90%的火勢已獲控制，但粗估至少共造成600公頃的林地受損，而初步調查則指出，這恐為縱火所致。

    綜合外媒報導，肯亞野生生物服務署（Kenya Wildlife Service）官員表示，中部的阿伯德爾國家公園內，於2月6日晚間發生火災，火勢蔓延的十分迅速，當地消防員、森林巡邏員與志願救災者，先後投入救火，目前90%的火勢已經獲得控制。

    負責保護當地森林的公益組織「肯亞山信託」（Mount Kenya Trust）6日指出，目前已籌組一個10人的護林員小組，前往阿伯德爾國家公園內紮營，協助滅火。

    報導提到，這次大火，至少共造成600公頃面積的森林受損，讓阿伯德爾國家公園內的受到保護的大象，與瀕臨絕種的黑犀牛受到威脅。

    初步調查報告指出，這次事故可能是一起人為縱火案，但肯亞政府則說，目前已對詳細的事發原因展開調查。

    慈善信託機構「犀牛方舟」（Rhino Ark）提到，其已在火災發生地的空域，部署直升機進行空中測量，以估算出森林受到破壞的面積。

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