奈及利亞儲油船大爆炸！ 油輪公司：搜救至今3生還、7失蹤

2022/02/08 10:28

〔即時新聞/綜合報導〕奈及利亞2日一艘「三位一體精神號」(Trinity Spirit)的海上浮式生產儲油船(FPSO),不慎在該國南部三角洲(Delta State)外海爆炸,而負責該船營運的公司指出,搜救持續進行中,目前已找到3名生還者,另外還有7位船員失蹤。

根據《半島電視台》報導,本月2日,奈及利亞一艘謝巴勘探與生產有限公司(Shebah Exploration & Production Company Ltd,SEPCOL)「三位一體精神號」海上浮式生產儲油船,行經三角洲外海時,不慎發生爆炸起火,船上10人生死未卜。

請繼續往下閱讀...

SEPCOL公司表示,搜救工作至今已發現3人生還,另外仍有7人失蹤;而該公司執行長奧卡福(Ikemefuna Okafor)也於6日稍晚時表示,將確保倖存船員能得到適當的醫療照護,此外,在事發地附近則再尋獲一具遺體,但尚未確定身分。

奧卡福透露,目前搜救工作正努力進行中,同時將清理並管控油輪爆炸後,對環境所產生的破壞,並釐清事發原因。而SEPCOL公司則指出,「三位一體精神號」儲油船,每日能處理2.2萬桶石油,而儲油量則為200萬桶。

奈及利亞國家漏油檢測因應局(National Oil Spill Detection & Response Agency)的官員穆薩(Idris Musa)6日則向《法新社》透露,此次爆炸事件,僅造成少量乳化油(Emulsified Oil)溢出,並未發生溢漏事故。

BREAKING: Trinity Spirit Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessel with a capacity to process up to 22K barrels of oil per day, inject up to 40K barrels of water per day and store 2 million barrels of oil, exploded, caught fire and sunk off the coast of #Nigeria. pic.twitter.com/81mEt8OASF