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    奈及利亞儲油船大爆炸！ 油輪公司：搜救至今3生還、7失蹤

    奈及利亞海上浮式生產儲油船「三位一體精神號」於行經至三角州外海時，不慎爆炸，負責該船營運的SEPCOL公司透露，目前10名船員中，有3人生還，7人失蹤。（路透）

    奈及利亞海上浮式生產儲油船「三位一體精神號」於行經至三角州外海時，不慎爆炸，負責該船營運的SEPCOL公司透露，目前10名船員中，有3人生還，7人失蹤。（路透）

    2022/02/08 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞2日一艘「三位一體精神號」（Trinity Spirit）的海上浮式生產儲油船（FPSO），不慎在該國南部三角洲（Delta State）外海爆炸，而負責該船營運的公司指出，搜救持續進行中，目前已找到3名生還者，另外還有7位船員失蹤。

    根據《半島電視台》報導，本月2日，奈及利亞一艘謝巴勘探與生產有限公司（Shebah Exploration & Production Company Ltd，SEPCOL）「三位一體精神號」海上浮式生產儲油船，行經三角洲外海時，不慎發生爆炸起火，船上10人生死未卜。

    SEPCOL公司表示，搜救工作至今已發現3人生還，另外仍有7人失蹤；而該公司執行長奧卡福（Ikemefuna Okafor）也於6日稍晚時表示，將確保倖存船員能得到適當的醫療照護，此外，在事發地附近則再尋獲一具遺體，但尚未確定身分。

    奧卡福透露，目前搜救工作正努力進行中，同時將清理並管控油輪爆炸後，對環境所產生的破壞，並釐清事發原因。而SEPCOL公司則指出，「三位一體精神號」儲油船，每日能處理2.2萬桶石油，而儲油量則為200萬桶。

    奈及利亞國家漏油檢測因應局（National Oil Spill Detection & Response Agency）的官員穆薩（Idris Musa）6日則向《法新社》透露，此次爆炸事件，僅造成少量乳化油（Emulsified Oil）溢出，並未發生溢漏事故。

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