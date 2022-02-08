為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    抵禦俄軍侵略危機 烏克蘭平民踴躍參加軍事訓練課程

    烏克蘭平民近期開始湧躍參與軍事訓練，抵禦俄羅斯的可能威脅。（美聯社）

    烏克蘭平民近期開始湧躍參與軍事訓練，抵禦俄羅斯的可能威脅。（美聯社）

    2022/02/08 08:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭因邊境問題持續緊張，烏克蘭政府目前正充實國內軍力，同時也下達後備軍人召集令。除了軍人以外，不少烏克蘭民眾近期也紛紛參加軍事訓練，顯示抵禦俄羅斯侵略的決心。

    根據《路透》報導，來自烏克蘭第二大城卡爾可夫（Kharkiv）的44歲建築公司經理馬卡羅娃（Viktoria Makarova）是兩個孩子的母親，她在週末時間參加軍事訓練課程，包括學習射擊、搏擊武術及野外救護技能。

    馬卡羅娃說：「俄羅斯軍隊正在我國的邊界集結，我們將再次面臨入侵的巨大風險，我們不會逃跑或放棄卡爾可夫，這代表我們必須學習如何保衛卡爾可夫。是時候保衛我的國家、我的房子和我的家人了。」

    軍事訓練課程教官普什卡列夫（Igor Pushkarev）曾在烏克蘭東部與叛軍部隊作戰，他提到，每當俄羅斯侵略風險加劇時，烏克蘭民眾就會積極地想要更新自身技能。

    另一名參加軍事訓練課程的23歲女大生科諾（Dariya Konokh）提到，大多數參與此課程的學員都是女性，但是她對此並不驚訝。科諾說：「這裡是適合女性的地方，我也認識許多女性職業軍人，我相信在這種狀況（抵抗侵略）下，是男是女並不重要。」

    44歲建築公司經理馬卡羅娃在週末參加軍事訓練課程，學習如何開槍射擊。（路透）

    44歲建築公司經理馬卡羅娃在週末參加軍事訓練課程，學習如何開槍射擊。（路透）

    課程教官向學員解說如何使用散彈槍。（法新社）

    課程教官向學員解說如何使用散彈槍。（法新社）

    參與課程的學員提到，學員中有許多人都是女性。（法新社）

    參與課程的學員提到，學員中有許多人都是女性。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    若政府軍進攻將被擊潰 烏叛軍指揮官籲俄羅斯增兵支援
    2022/02/08 07:43

    若政府軍進攻將被擊潰 烏叛軍指揮官籲俄羅斯增兵支援
    俄內部對話遭美攔截 官員憂入侵烏克蘭「沒那麼簡單」
    2022/02/08 07:20

    俄內部對話遭美攔截 官員憂入侵烏克蘭「沒那麼簡單」

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮
    烏俄局勢緊張 歐盟外長：歐洲面臨冷戰以來最危險時刻
    2022/02/08 07:04

    烏俄局勢緊張 歐盟外長：歐洲面臨冷戰以來最危險時刻
    馬克宏赴莫斯科與普廷會談 籲避免戰爭、建立互信
    2022/02/08 06:58

    馬克宏赴莫斯科與普廷會談 籲避免戰爭、建立互信
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播