抵禦俄軍侵略危機 烏克蘭平民踴躍參加軍事訓練課程

烏克蘭平民近期開始湧躍參與軍事訓練，抵禦俄羅斯的可能威脅。（美聯社）

2022/02/08 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭因邊境問題持續緊張，烏克蘭政府目前正充實國內軍力，同時也下達後備軍人召集令。除了軍人以外，不少烏克蘭民眾近期也紛紛參加軍事訓練，顯示抵禦俄羅斯侵略的決心。

根據《路透》報導，來自烏克蘭第二大城卡爾可夫（Kharkiv）的44歲建築公司經理馬卡羅娃（Viktoria Makarova）是兩個孩子的母親，她在週末時間參加軍事訓練課程，包括學習射擊、搏擊武術及野外救護技能。

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馬卡羅娃說：「俄羅斯軍隊正在我國的邊界集結，我們將再次面臨入侵的巨大風險，我們不會逃跑或放棄卡爾可夫，這代表我們必須學習如何保衛卡爾可夫。是時候保衛我的國家、我的房子和我的家人了。」

軍事訓練課程教官普什卡列夫（Igor Pushkarev）曾在烏克蘭東部與叛軍部隊作戰，他提到，每當俄羅斯侵略風險加劇時，烏克蘭民眾就會積極地想要更新自身技能。

另一名參加軍事訓練課程的23歲女大生科諾（Dariya Konokh）提到，大多數參與此課程的學員都是女性，但是她對此並不驚訝。科諾說：「這裡是適合女性的地方，我也認識許多女性職業軍人，我相信在這種狀況（抵抗侵略）下，是男是女並不重要。」

44歲建築公司經理馬卡羅娃在週末參加軍事訓練課程，學習如何開槍射擊。（路透）

課程教官向學員解說如何使用散彈槍。（法新社）

參與課程的學員提到，學員中有許多人都是女性。（法新社）

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