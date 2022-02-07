Omicron太兇！外媒：百年來同時感染最多人類的病毒

Omicron成為100年來，同時感染最多人類的病毒。圖為上個月在美國紐約曼哈頓，民眾排隊接受病毒篩檢。（法新社）

2022/02/07 22:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒肆虐全球，今年1月全球確診數，竟快與2020年全年相當。《華爾街日報》直指，這種病毒讓這個世界比100年來任何時候，都「病得嚴重」，Omicron可能已成為人類現代史上，同一時期感染人類數量最多的病毒！

報導引述全球衛生專家表示，世界正經歷著一個「獨一無二的時刻」：在過去的五、六週，Omicron導致的患病人數，可能比1918-1919年流感大流行以來的任何類似時期都多。

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根據牛津大學「Our World in Data」網站統計數據，今年1月，全球有逾8400萬例武肺確診病例，幾乎與2020年全年確診病例數相同。

然而，真實的數據可能更為驚人。根據美國華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）估算，在1月初的幾天時間，全世界每天或有約9500萬人感染了Omicron，是此前疫情高峰的6倍。

英國國家統計局的調查和模型化數據顯示，自去年11月底Omicron出現以來，英國超過1/6的國民已感染了這種病毒。在丹麥及以色列則分別有1/5及1/9人口感染Omicron。

美國賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家貝德福德（Trevor Bedford）估算，截至1月中旬，大約已有1/5的美國人感染了Omicron，到2月中旬疫情高峰結束時，這個數字可能會翻倍。

報導稱，與前幾波大流行不同，前幾波感染的人數較少，而且經常在不同時間在全球不同地區激增，而當前這一波主要是全球性的，即使亞洲部分地區還沒有出現大規模的 Omicron 疫情。

墨西哥傳染病專家克拉布特里（Brenda Crabtree）在推特發文說：「如果你現在沒有朋友被感染，那你就沒有朋友。」

美國范德比爾特大學醫學院傳染病學教授沙夫納博士（Dr. William Schaffner）稱，Omicron的傳播規模和速度，在如此短的時間內全球感染同一種病毒的人口百分比，只有1918-1919年的流感大流行「能與之相提並論」。

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