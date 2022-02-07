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    若重掌參眾兩院 共和黨議員︰將對佛奇、疫情起源進行調查

    美國共和黨籍聯邦參議員保羅（左），多次在參院聽證會上槓上佛奇（右）。（美聯社檔案照）

    美國共和黨籍聯邦參議員保羅（左），多次在參院聽證會上槓上佛奇（右）。（美聯社檔案照）

    2022/02/07 17:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2022年是美國期中選舉年，共和黨有信心「紅潮再現」，重拾參眾兩院多數。共和黨聯邦參議員保羅（Rand Paul）日前表示，如果共和黨人拿下參院，將對白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）進行調查。

    此外，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）6日表示，如果共和黨重新獲得眾院多數席位，將成立跨黨派中國委員會，並調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫情起源。

    據報導，如果共和黨人在參院中翻盤，保羅將成為參院衛生委員會的主席。該委員會目前的最資深成員布爾（Richard Burr）參議員即將退休。據信布爾不再競選連任，與他在前總統川普彈劾案投下贊成票，激怒保守派選民有關。

    保羅接受保守派播客主持人布特（Lisa Boothe）採訪時說：「如果我們在11月獲勝，如果我是一個委員會的主席，如果我有傳票權，我們將對佛奇的每一份紀錄進行調查。我們會讓調查員逐一檢查，因為我們不要這種情況再次發生。」

    在參院聽證會上，保羅這位眼科醫生已多次就口罩令、疫苗令和COVID-19病毒的起源，與佛奇爆發多次激烈交鋒。

    佛奇再三否認他領導的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）曾資助中國從事改造病毒研究，但NIAID的上司機構美國國立衛生研究院（NIH）官員已間接承認此事，佛奇涉嫌向國會作偽證；美國眾議院共和黨人上月11日公布了佛奇部分電子郵件，也證明佛奇早就知道病毒可能是從中國武毒所洩漏的情況。

    雖然該病毒的起源尚不清楚，而且正在調查中，但一些證據表明，由於安全協議不嚴格，中國可能出現了實驗室洩漏。也有專家認為，這種病毒是在自然界中發現的。但是，因為中國對調查人員的搪塞，真相可能永遠不會水落石出。

    眾院外交事務委員會共和黨人去年8月公佈了對COVID-19起源的調查結果，眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）指責中共參與了「人類歷史上最大的掩蓋行動」。

    報告中的許多關鍵點都集中在武漢及其周邊地區的活動上，這些活動似乎表明病毒可能早在2019年9月就已在中國傳播。而直到2019年12月31日，武漢市衛健委才在其網站發布關於武漢「病毒性肺炎」病例的新聞聲明。

    眾院共和黨領袖麥卡錫6日接受《福斯新聞》專訪時說，當共和黨重獲眾院多數地位時，將成立一個中國委員會，它將是一個兩黨委員會，負責調查COVID的起源。

    他補充說，委員會還將調查拜登政府失敗的阿富汗撤軍。

    美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫。（路透檔案照）

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