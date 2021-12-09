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    沙烏地駱駝選美也瘋整形 超過40隻偷打肉毒、整容被除名

    沙烏地阿拉伯舉辦駱駝選美比賽，今年有超過40隻駱駝被抓到舞弊，包括偷打肉毒桿菌和整容，被取消參賽資格，提前出局。駱駝示意圖。（法新社）

    沙烏地阿拉伯舉辦駱駝選美比賽，今年有超過40隻駱駝被抓到舞弊，包括偷打肉毒桿菌和整容，被取消參賽資格，提前出局。駱駝示意圖。（法新社）

    2021/12/09 00:20

    〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯一年一度的駱駝選美比賽登場，今年有超過40隻駱駝被抓到舞弊，包括偷打肉毒桿菌和整容，被取消參賽資格，提前出局。

    《美聯社》報導，沙烏地廣受歡迎的「阿卜杜勒-阿齊茲國王駱駝節」（King Abdulaziz Camels Festival）本月初開跑，其中駱駝選美比賽獎金高達約6600萬美元，賽事嚴格禁止駱駝施打肉毒桿菌素、整容，或其他美容改造，評審將根據駱駝的頭部、頸部、駝峰、服裝和姿態來決定冠軍。

    官方通訊社8日指出，這場在沙國首都利雅德東北部沙漠舉行的1個月活動，主辦單位正加強對整形駱駝的打擊力度，使用「專業和先進」的技術來檢測是否有舞弊行為。

    主辦單位今年發現數十名飼養員對駱駝修唇、修鼻，使用激素增強肌肉、替駱駝的頭部和唇部注射肉毒桿菌素，使用填充物改善駱駝臉部線條，還用其他人工手法讓駱駝身體部位膨脹。

    沙烏地新聞社（SPA）指出表示，賽事主辦單位致力遏制美化駱駝的所有修改、詐欺行為，並將嚴懲行為人。

    駱駝選美比賽是這場大型狂歡節的核心，其他活動還包括駱駝賽跑、銷售和其他慶祝活動，通常活動上會展示數千隻單峰駱駝。

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