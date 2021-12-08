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    世衛：57國通報Omicron病例 住院病患恐攀升

    世界衛生組織（WHO）今天表示，目前已有57國通報武漢肺炎Omicron變異株病例。非洲南部辛巴威等國疫情加劇，必須住院治療的病患人數可能攀升，圖為南非民眾排隊接種疫苗的畫面。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）今天表示，目前已有57國通報武漢肺炎Omicron變異株病例。非洲南部辛巴威等國疫情加劇，必須住院治療的病患人數可能攀升，圖為南非民眾排隊接種疫苗的畫面。（法新社）

    2021/12/08 23:03

    〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天表示，目前已有57國通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株病例。非洲南部辛巴威等國疫情加劇，必須住院治療的病患人數可能攀升。

    世衛發布的疫情週報指出，還需要蒐集更多數據，才能評估Omicron變異株所引發的病情嚴重性，以及它的變異是否可能降低接種疫苗所產生的保護力。

    世衛說：「即使（Omicron）的嚴重性相當於、甚至低於變異株Delta，若更多患者染疫，預料住院治療的病患將增加，而且確診與死亡病例的增加，期間將有一段時間差。」

    世衛11月26日宣布最早在非洲南部發現的Omicron是高關注變異株，成為第5個被列為高關注變異株的SARS-CoV-2病毒株。

    世衛表示，截至12月5日的一週內，南非通報確診數倍增至6萬2000多例，同時史瓦帝尼、辛巴威、莫三比克、納米比亞與賴索托的確診數「大幅驟增」。

    有關於再度感染的風險，世衛組織表示：「初步分析顯示Omicron呈現的變異可能降低抗體的中和活性，導致自然免疫的保護降低。」

    世衛指出：「有待更多數據評估Omicron出現的變異是否可能導致疫苗帶來的保護力降低，以及疫苗有效性數據，包括施打追加劑的劑量等。」

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