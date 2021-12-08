「農村包圍城市」智庫：中國有系統拉攏、滲透瓦解西方政府反中

歐美智庫研究發現，中國正用「農村包圍城市」的戰略，系統性滲透及利用「次國家」層面瓦解各國反制中國的政策。圖為中國國家主席習近平2015年訪問西雅圖時和當地官員會談。（路透）

2021/12/08 19:54

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《美國之音》報導，美國無黨派智庫「捍衛民主基金會」、歐洲最大中國研究智庫德國「墨卡托中國研究中心」（MERICS）最近研究不約而同警告，中國利用西方國家政體多元和去中心化的特點，有系統地拉攏、滲透「次國家」的地方層級官商學界，以瓦解各國政府反中政策。

中國外交部上週和美國地方州、市及工商界代表舉行視訊交流對話時，中國外交部副部長謝鋒竟毫無掩飾地要美國地方政府官員「發聲出力，仗義執言」，明確表示希望他口中的「朋友們」推動拜登政府取消對中國加徵的關稅、停止對中企制裁、並阻止美國國會通過「創新與競爭法案」等涉及美中競爭的法案。

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美國捍衛民主基金會研究報告指出，美中博弈遠遠不僅局限於聯邦政府層面，中國的戰略布局對象還包括了美國各州和地方的政府；在美國正推出一系列反制中國的法案之際，中國更擴大對美國地方政府的施壓。

美國地方層級未必反中

報告舉例並分析了中國國家主席習近平2015年訪問西雅圖，充分展示了中國在美國施加影響力的戰略方向、目標和多樣化手法；美中兩國關係近年來雖然迅速惡化，美國從白宮到國會，聯邦政界領袖在中國問題立場上高度一致，但在地方層級的州、市政府中，對中國的態度很多時候卻迥然不同。

例如，在國家層面，美國政界跨黨派的輿論近年來普遍對中國持嚴厲批評態度，但美國全國州長協會（NGA）有關中國的表述卻相當正面；例如，肯塔基州州長貝文（Matt Bevin）就在論壇中表示，美中「當一方告捷，另一方也得勝。中國強大了，對美國有利」；而「雙贏」正是北京一直最熱衷宣導的概念。

美國捍衛民主基金會研究報告作者皮凱西奇（Nathan Picarsic）受訪表示，「你可以看到，民選的我們州長在為中國所說『雙贏』唱讚歌，在美國為中共路線背書」；在美國聯邦制度之下，中國得以繞過聯邦政府，透過向州、市投資的方式，進入美國的商業生態系統，「有些進入美國市場的交易本來可能應引起國家安全審查的，聯邦政府有這方面的監督機構，但是在州、當地就業機會、投資資金等掩蓋下，這些交易往往就過關了。」

史丹佛大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）受訪也表示，美國的紐約州還曾在中國建國70週年慶前通過決議，將10月1日定為「中國日」，這對於一般人來說，也許沒什麼大不了的，但這些是中國求之不得的象徵性大外宣的勝利，中國相信這還可以為其他事情奠定基礎；美國對中國影響力的審查，包括媒體的調查報導，在州和地方層面要薄弱得多。

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）上月「小池塘裡的大魚：中國在歐洲的次國家級外交」報告指出，中國歐洲政策在「很大程度上繞過了歐盟機構和國家層級政府，穩步擴大與以下各級（區域、地方）政府的聯繫，與數不清的地區和城市建立了各類夥伴關係」，這導致了中國投資、研發合作、及政治和文化交流的增加，使歐洲的地方政府和城市基本上對北京持歡迎態度。

報告指出，中國「一帶一路」雖在歐洲議會和歐洲國家中央政府層面飽受詬病，但在歐洲的地方層面卻頗受歡迎，許多城市和地區都希望參與，為他們帶來經濟利益，包括馬賽、鹿特丹、杜伊斯堡在內；歐盟5個大國德、法、義、西、波蘭，在地區政府層面與中國共建立了多達146個夥伴關係。

該報告作者、墨卡托中國研究中心的資深分析師克弗普茨（Roderick Kefferpütz）受訪表示，現在越來越難以區分哪些是中國的地方外交，哪些是顛覆性的滲透，「與中國的地方外交相關風險包括經濟依賴性、產業間諜活動、以及北京政治壓力的增加」。

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