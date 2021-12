癱瘓有得救？馬斯克曝腦植晶片超成功 2022有望人體試驗

2021/12/08 20:02

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)出資共同成立的大腦晶片公司「Neuralink」,專門研究將特殊晶片植入大腦,幫助癱瘓人士行走。馬斯克近日宣布,目前該晶片在猴子身上的實驗相當成功,預計2022年拿到美國食品藥物管理局(FDA)許可後,就展開人體試驗。

綜合美國《商業內幕》(Business Insider) 及

" target="_blank">英國《每日郵報》(Daily Mail) 報導,2016年創立的神經科技和腦機接口公司Neuralink,正在開發一種可以植入人類大腦的特殊晶片,紀錄並刺激大腦活動,幫助阿茲海默患者或因脊髓或神經系統嚴重受損而無法行走的癱瘓人士。

Neuralink共同創辦人馬斯克本月6日接受《華爾街日報》CEO理事會峰會(WSJ CEO Council)的直播採訪時透露,該晶片目前在猴子身上的實驗非常順利,效果相當突出,強調公司做了非常多測試,只為確保晶片足夠安全可靠,且能從大腦安全移除。

馬斯克表示,現在公司正在等待FDA批准,希望能在明年拿到許可,並著手人體試驗,強調Neuralink腦植晶片的設計標準遠高於FDA的要求,預料能順利取得許可。

今年4月,Neuralink首度曝光腦植晶片動物實驗影片,畫面中可見Neuralink在猴子的腦部植入該款晶片後,猴子能夠靠著自己的大腦意志玩電動遊戲。

Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.



Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year.