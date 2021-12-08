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    烏克蘭「惡鄰惹頭痛」哏圖引共鳴 網友激動：台灣也是！

    烏克蘭國家官方推特曬出一張「惡鄰惹頭痛」哏圖，幽默感引起各國廣大網友熱議。（圖取自烏克蘭國家官方推特）

    烏克蘭國家官方推特曬出一張「惡鄰惹頭痛」哏圖，幽默感引起各國廣大網友熱議。（圖取自烏克蘭國家官方推特）

    2021/12/08 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯邊境情勢緊張，烏克蘭國防部長茲尼科夫（Oleksii Reznikov）日前更指出，俄羅斯已在兩國邊境集結超過9萬4000名士兵，恐在明年1月底出兵進犯烏克蘭。對此，烏克蘭國家官方推特曬出一張「惡鄰惹頭痛」的哏圖，幽默感引起各國的廣大網友熱議。

    烏克蘭國家官方推特7日發文分享一張「頭痛的各種形態」哏圖，圖中指出，偏頭痛的發作部位是在前額、太陽穴至眼窩處；高血壓則是只有後腦勺會疼痛；而壓力導致的頭痛部位則包含了後腦勺及整個前額與太陽穴；至於整個頭部至脖子都疼痛，則是因為「住在俄羅斯隔壁」。

    烏克蘭苦中作樂的幽默感意外引起各國網友共鳴，貼文迅速累積22萬個讚數，持續上升中。台灣智庫「台灣數位外交協會」（Taiwan Digital Diplomacy Association）也如法炮製，只是俄羅斯換成「中國」，表達對烏克蘭的處境感同身受，有印度網友回覆，「身為印度人，我的答案跟你一樣」，這則留言也得到了4萬個讚數，台海議題也間接因烏俄衝突再獲得討論，以哏圖交流的現象也成為另類的國民外交。

    另外，印度億萬富翁普杜爾（Arun Pudur）也留言分享自製哏圖笑喊，印度不但要面臨中國威脅，還要應付巴基斯坦。

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