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    愛子公主變漂亮了！成年禮照曝光 更顯氣質全靠「這件事」

    愛子公主矯正牙齒前後。（法新社／美聯社）

    愛子公主矯正牙齒前後。（法新社／美聯社）

    2021/12/08 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇的獨生女愛子公主，於本月1日迎來20歲生日，並於5日舉辦成年禮，而典禮結束後，現場照片也隨之曝光，除了愛子公主的服裝造型與妝容受到關注外，許多人也發現「公主變漂亮了」，比起過去的臉龐，顯得更加有氣質，且下巴輪廓也變得更明顯，引起日本網友們熱議。

    根據日媒《女性自身》報導，成年禮當天，愛子公主身穿一襲純白色傳統禮服，頭戴皇冠，臉上裝容相當精緻，整體看上去優雅端莊，有宮內廳相關人士透露，原先應聘請專業化妝師，但愛子公主希望能自己做造型。照片曝光後，愛子公主的變化，讓許多日本網友們驚呆，紛紛誇讚現在的她更有成熟魅力、女人味十足。

    據悉，原來愛子變美的秘密就在於「牙齒」。只要翻開過去的照片一看，每張照片都能發現愛子明顯的虎牙特徵，但她自去年開始矯正牙齒，短短1年時間，牙齒就已相當整齊，確實能看出臉變小了，連下巴輪廓也變得更明顯。而據皇室記者透露，其實雅子皇后也有虎牙，過去還曾被美國雜誌公開評論過，或許正因如此，才會讓女兒去矯正牙齒。

    宮內廳官員表示，讓愛子公主開始想變漂亮的契機，一切都要從5年前的減肥事件說起，當時愛子正處於青春期，為了變美便積極減肥，一口氣狂甩15公斤，近乎是厭食的狀態，儘管變美了，但由於雅子皇后非常擔心她的身體狀況，因此從那之後便暫停減肥計畫。

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