英連署將皇家莊園「恢復野地」 保守派憂女王恐遭狼熊襲擊

英國保守派擔憂，若王室將轄下莊園恢復成野地狀態，可能殃及高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世與其愛犬的安全。（法新社）

2021/12/08 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名環保主義者派克漢姆（Chris Packham）致力推動皇家莊園重新野化（rewild royal estates）的計劃，要求英國王室即該國最大土地擁有者將轄下的莊園恢復成自然環境，然而這項請願受到保守黨前部長、上議院馬蘭德勛爵的反對，後者認為，此一要求無異將英國女王暴露在熊與狼襲擊的風險下。

綜合英媒報導，馬蘭德勛爵（Lord Marland）近日在上議院發表談話，對派克漢姆此前提出的一項請願表達擔憂，他認為，若按其主張將皇家莊園實施重新野化，意味著中、大型掠食性野生動物可能回歸這片土地，在最令人難接受的情況下，可能殃及高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與其愛犬的安全。

請繼續往下閱讀...

據悉，派克漢姆曾在上月聯國氣候峰會舉行前夕，帶領支持者遊行至英國白金漢宮，他當時提交一份請願書並附上超過10萬個連署簽名，要求王室將轄下莊園恢復成野地狀態。

在正式脫歐後，英國政府有義務推出動物福利新法與成立動物感知委員會，藉由委員會運作，廣集學界研究與各方意見並彙集成規，而馬蘭德勛爵上述發言，被認為基於對派克漢姆可能進入動保委員會的擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法