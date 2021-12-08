中國官媒辯越戰是遭霸凌才反擊 外媒酸︰不符戰略比例原則

中國官媒記者陳衛華稱1979年越戰期間，中方遭越南霸凌，才會開戰。（圖擷取自@Dispropoganda官方推特）

2021/12/08 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕希臘前財政部長瓦魯費克斯（Yanis Varoufakis）日前批評「中國欺負越南」，還與印度爆發數次「小衝突」，不過，中國官媒記者陳衛華反擊，認為「大國霸凌小國」的假設不符合「越戰」史實，聲稱「中國才遭到霸凌」，言論引起不小爭議，國際獨立政治媒體《反政治宣傳》則暗指陳衛華的言論完全不符「戰略比例原則」。

瓦魯費克斯於推特發文指出：「中國欺凌越南，還曾與印度爆發數次流血小衝突，但這樣就要稱其（越南）為帝國主義（Imperialism），就和曾與印度產生多次紛爭的巴基斯坦（Pakistan），稱為帝國主義者（Imperialist）一樣可笑。」

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瓦魯費克斯也點名美國及歐洲，批評這2國的「帝國主義」奴役且謀害了數百萬人，文中點名了中美歐印四大「帝國強權」。

中國日報歐盟分社社長陳衛華也於推特撰文回擊：「大多人都假設『大國才會霸凌小國』，但以1979年的『越戰』為例，當時就是越南數次挑釁（霸凌）中國，中方才會決定給對方『教訓』，紅線遭進犯前，中國人的『自制』與『寬容』是眾所周知的。」

而國際獨立政治媒體《反政治宣傳》（Dispropaganda）也於推特回文狂酸：「根據歷史文獻記載，中國共產黨（CCP）是在1979年入侵越南。而中共小丑的嘴臉提到，『綠色』區塊的國家（越南）霸凌『紅色』國家。」暗指陳衛華的言論完全不符合「戰略比例原則」。

陳衛華稱中國人的「自制」與「寬容」是眾所周知的。引發《反政治宣傳》製圖狠酸。（圖擷取自@Dispropoganda官方推特）

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