少時不讀書老來恐失智？ 研究：學歷國中以下風險增

科學家最新發現，人們的教育程度與職業內容，可能顯著影響未來失智症發病的風險。示意圖。（法新社）

2021/12/08 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人均壽命增長，失智症已成為許多先進國家國民死因榜前幾名，但圍繞此一惡疾的謎團仍未被揭開，科學家最新發現，人們的教育程度與職業內容，可能顯著影響未來失智症發病的風險。

最新發表在學術期刊《阿茲海默症雜誌》的研究報告中，科學家針對來自4大洲共1萬195個志願者的數據進行分析，發現年老時失智症發生的風險與人類早期發展階段有顯著關聯。

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證據表明，教育程度與未來從事的職業複雜性，都與年老時失智症病發的風險存在獨立關聯，其中教育程度也影響了後續工作內容的複雜程度，而此一狀況在接受調查的不同國家中，都出現了相當一致的結果。

報告顯示，教育程度在國中以下的民眾，比起受教育程度在高中以上者具有較高的失智症發病風險，值得注意的是，教育程度在高中以上的民眾，並不會因為學歷持續堆高而與僅高中畢業者存在顯著差異。

失智症當前正折磨全球超過5000萬人，儘管年齡的增長與發病風險具有顯著關聯，但這種疾病並非衰老的必然結果，學界此前估計，約有40至50％的失智症病例可透過預先防範及避免危險因素來預防。

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