雪梨大學引進中國儀器 情報機構示警資安疑慮：醫療數據恐送中

澳洲雪梨大學擬採購中國製正子掃描儀，澳洲情報機構懷疑，中國政府將可藉此掌握新南威爾斯州公立醫療系統的數據。（取自維基百科）

2021/12/07 23:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國製產品設備引發的資安疑慮無所不在！「週末澳洲人報」（The Weekend Australian）披露，雪梨大學（University of Sydney）將採購中國「上海聯影」（Shanghai United Imaging Healthcare）製造的正子掃描儀（PET scanner），提供公立教學醫院使用，但澳洲情報機構懷疑，這種正子掃描儀配備人工智慧裝置，引進公立醫院後，將和整個新南威爾斯州（NSW）的公立醫療數據系統連線，中國政府將可藉此掌握新州公立醫療系統的數據。

據報導，雪梨大學即將斥資約1400萬澳元（約新台幣2.8億元）向「上海聯影」採購一台正子掃描儀，以提供該校的公立教學醫院皇家北雪梨醫院（Royal North Shore Hospital）使用。匿名澳洲情報官員指出，這種正子掃描儀可能將新州的公立醫療數據傳送到中國，「在某種程度上，這類儀器每一台都是一個生物醫療間諜情報來源」。

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匿名情報官員透露，針對這起正子掃描儀採購案，澳洲情報機構已向內政部部長安德魯斯（Karen Andrews）示警，但雪梨大學並無意向政府公開相關採購案。根據澳洲「外國關係法」（Foreign Relations Act），許多中國企業不能被視為不受外國政府影響的自主性（autonomous）機構，因此任何澳洲機構與這些中國企業達成直接協議時，都需要向澳洲外交暨貿易部（DFAT）公開。

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