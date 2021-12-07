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    Negro易聯想「黑鬼」 土耳其老字號餅乾改名

    屹立60年的土耳其知名食品品牌Eti，本月宣布將旗下巧克力餅乾產品「Negro」改名為「Nero」。（圖取自Eti官方推特@eti）

    屹立60年的土耳其知名食品品牌Eti，本月宣布將旗下巧克力餅乾產品「Negro」改名為「Nero」。（圖取自Eti官方推特@eti）

    2021/12/07 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕屹立60年的土耳其知名食品品牌Eti創立於1961年，旗下巧克力餅乾產品「Negro」自1990年推出以來廣受歡迎，在當地儼然成為巧克力餅乾的代名詞。Eti本月宣布，由於「Negro」有被聯想到「黑鬼（nigger）」之虞，因此決定將商品名改為「Nero」。

    Eti本月1日在官方新聞稿中指出，旗下巧克力餅乾產品「Negro」由於可可含量高，色澤接近黑色，因此品牌當時決定以西班牙語中指「黑色」的「Negro」來命名。

    Eti接著說，然而，「Negro」一詞今日在一些國家文化中被用作歧視用詞，即使「Negro」在土耳其文化中沒有種族歧視的意涵，但以「製造幸福」作為品牌宗旨的Eti，難以容許產品名稱會引起任何人的不適感受。

    Eti強調，針對膚色的歧視違背人權價值，也是當今全球的重大議題之一，因此，Eti作為當地食品業先驅與龍頭，基於企業責任，決定將產品原名「Negro」改為「Nero」。

    Eti表示，「Nero」一詞在義大利語中意指「黑色」，同樣也能強調商品中高濃度的可可含量與濃郁可可風味，而喜愛該產品的消費者可以放心，該產品的食譜、原料並沒有更動，口味與品質並不會因改名而有所變化。

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