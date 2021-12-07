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    批拜登不夠強硬 龐皮歐：這種外交抵制中共根本不屑

    前美國國務卿龐皮歐表示，拜登「外交抵制」北京冬奧的做法「不夠」，需要更強硬對抗中國。（美聯社檔案照）

    前美國國務卿龐皮歐表示，拜登「外交抵制」北京冬奧的做法「不夠」，需要更強硬對抗中國。（美聯社檔案照）

    2021/12/07 21:53

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登決定「外交抵制」北京冬季奧運會和帕拉林匹克運動會（殘奧會），不派官員或代表團前往，但不限制美國運動員出賽，獲得美國共和、民主兩大黨大多數人讚許。不過，前國務卿龐皮歐等外交「鷹派」人士直言，拜登「做得不夠」，中國當局根本不在意被外交抵制。

    《路透》及《美國之音》報導，對於拜登「外交抵制」的決定，聯邦眾議院議長裴洛西率先表達認同，指美國和各國不能為北京冬奧和帕奧打上官方印記，不能認為在一個犯下種族滅絕和大規模侵犯人權的國家舉行奧運毫無問題。眾院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也讚揚此一決定「絕對正確」，國際社會不應幫助中國洗白人權暴行。

    共和黨資深參議員羅姆尼（Mitt Romney）也表達支持與讚許，認為如此是對中國釋出明確的政治訊號，同時也避免變相懲罰美國選手。參院民主黨籍情報委員會主席華納（Mark Warner）則認為，抵制北京冬奧是向中國發出強有力的訊息，表明美國不會無視其在全球愈演愈烈的咄咄逼人行為，及其令人不安的踐踏人權行徑，還包括對台灣人民不斷升級的威脅，以及對香港民主自由的破壞。

    然而，共和黨其他外交鷹派仍認為拜登「做得不夠」。前國務卿龐皮歐即直言，中國當局根本「不屑」（give a rip）外交抵制的做法，到頭來還是照常舉辦比賽，「拜登必須正面對抗中國共產黨。」聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也揶揄拜登「做半套」，真正應該表現出的是「英勇無畏的領導力」。

    英國廣播公司（BBC）則引述澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung）說法指出，美國的外交抵制是「程度最輕的反制方式」，有助於美國鞏固意識形態為導向的價值觀外交，同時亦維持與中國「鬥而不破」的主調。

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