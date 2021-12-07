為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    才剛過完31歲生日！史上最長壽圈養長頸鹿去世

    世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉則在近日於澳大利亞一家動物園去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

    世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉則在近日於澳大利亞一家動物園去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

    2021/12/07 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕「長頸鹿」是許多動物園中相當熱門的明星動物，更受到多數民眾的喜愛。然而，世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉（Mutangi）則在近日於澳大利亞新南威爾士塔龍加西部平原動物園（Taronga Western Plains Zoo）去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。

    根據英國《鏡報》，穆坦吉為1990年在塔龍加西部平原動物園出生的第一隻長頸鹿，一共生了14隻小長頸鹿，有2個女兒和穆坦吉一起生活在原動物園裡，其餘被送往澳大利亞和紐西蘭的其他動物園中，然而據估計，其後代子孫約有61個。

    據報導，穆坦吉幾週前才剛過完31歲生日，就於本月3日去世，為世界上最長壽的圈養長頸鹿。對此，其飼養員喬維爾（Bobby-Jo Vial）不捨之餘也表示，相當榮幸可以和穆坦吉一起工作，他也透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。

    長頸鹿為是世界上最高的哺乳動物，成年鹿高度可長至約4.3－5.7公尺，而雄鹿的平均身高要比雌鹿更高。而野生長頸鹿的預期壽命約為25歲，在圈養下可以活得更久。

    其飼養員透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

    其飼養員透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長頸鹿「麥芽」開放見客卻怕生 想目睹要有耐心
    2021/03/29 17:13

    長頸鹿「麥芽」開放見客卻怕生 想目睹要有耐心
    「澳客」合照忘記先給食物 驚見紅毛猩猩「比中指」怒瞪！
    2019/10/22 23:16

    「澳客」合照忘記先給食物 驚見紅毛猩猩「比中指」怒瞪！

    錶壇也吹環保風？沛納海綠出新高度
    度過難關胖到260公斤 長頸鹿「麥照」變身好奇寶寶
    2019/10/18 15:11

    度過難關胖到260公斤 長頸鹿「麥照」變身好奇寶寶
    好害羞！動物園直播生產過程 長頸鹿媽媽被30萬網友看光光
    2019/03/17 16:43

    好害羞！動物園直播生產過程 長頸鹿媽媽被30萬網友看光光

    營養師曝本土男女星甩39公斤方法！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播