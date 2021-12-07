才剛過完31歲生日！史上最長壽圈養長頸鹿去世

世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉則在近日於澳大利亞一家動物園去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

2021/12/07 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕「長頸鹿」是許多動物園中相當熱門的明星動物，更受到多數民眾的喜愛。然而，世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉（Mutangi）則在近日於澳大利亞新南威爾士塔龍加西部平原動物園（Taronga Western Plains Zoo）去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。

根據英國《鏡報》，穆坦吉為1990年在塔龍加西部平原動物園出生的第一隻長頸鹿，一共生了14隻小長頸鹿，有2個女兒和穆坦吉一起生活在原動物園裡，其餘被送往澳大利亞和紐西蘭的其他動物園中，然而據估計，其後代子孫約有61個。

請繼續往下閱讀...

據報導，穆坦吉幾週前才剛過完31歲生日，就於本月3日去世，為世界上最長壽的圈養長頸鹿。對此，其飼養員喬維爾（Bobby-Jo Vial）不捨之餘也表示，相當榮幸可以和穆坦吉一起工作，他也透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。

長頸鹿為是世界上最高的哺乳動物，成年鹿高度可長至約4.3－5.7公尺，而雄鹿的平均身高要比雌鹿更高。而野生長頸鹿的預期壽命約為25歲，在圈養下可以活得更久。

其飼養員透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。（圖擷取自臉書「Taronga Western Plains Zoo」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法