才剛過完31歲生日！史上最長壽圈養長頸鹿去世
2021/12/07 22:40
〔即時新聞／綜合報導〕「長頸鹿」是許多動物園中相當熱門的明星動物，更受到多數民眾的喜愛。然而，世界上最長壽的圈養長頸鹿穆坦吉（Mutangi）則在近日於澳大利亞新南威爾士塔龍加西部平原動物園（Taronga Western Plains Zoo）去世，令其飼養員與當地民眾相當不捨。
根據英國《鏡報》，穆坦吉為1990年在塔龍加西部平原動物園出生的第一隻長頸鹿，一共生了14隻小長頸鹿，有2個女兒和穆坦吉一起生活在原動物園裡，其餘被送往澳大利亞和紐西蘭的其他動物園中，然而據估計，其後代子孫約有61個。
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據報導，穆坦吉幾週前才剛過完31歲生日，就於本月3日去世，為世界上最長壽的圈養長頸鹿。對此，其飼養員喬維爾（Bobby-Jo Vial）不捨之餘也表示，相當榮幸可以和穆坦吉一起工作，他也透漏，穆坦吉相當「有個性」，不但相當活潑頑皮，也樂於挑戰新事物。
長頸鹿為是世界上最高的哺乳動物，成年鹿高度可長至約4.3－5.7公尺，而雄鹿的平均身高要比雌鹿更高。而野生長頸鹿的預期壽命約為25歲，在圈養下可以活得更久。