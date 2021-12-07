美宣布外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重

美國白宮週一宣布，將對北京於明年舉行的冬季奧運與殘障奧運進行外交抵制，國際奧會（IOC）對此表示完全尊重。圖為示意圖。（美聯社）

2021/12/07 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮週一宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕，以及其他侵犯人權行為，美國政府將對北京於明年舉行的冬季奧運與殘障奧運進行外交抵制，國際奧會（IOC）對此表示完全尊重，並指政府官員和外交官是否到場，純屬各國政府的政治決定。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）6日在白宮的例行媒體簡報上宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將不會派出任何官員出席北京冬奧與殘奧。至於美國的運動員仍會參加比賽，美方也將全力支持，但不會為比賽的宣傳做出貢獻。

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國際奧會（IOC）隨後也表示，各國是否派政府官員和外交官到場，是屬於各國政府的政治決定，國際奧會本於政治中立態度，完全予以尊重，並稱美國政府的做法表明了，奧運會以及選手們的參與是超越政治的，IOC對此表示歡迎。

中國外交部發言人趙立堅於週一在例行記者會上，被媒體提問美國可能對冬奧進行外交抵制時，則稱冬奧不是政治作秀及搞政治操弄的舞台，並稱美國政客不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵，嚴重玷汙《奧林匹克憲章》精神，更是對14億中國人民的嚴重冒犯。趙立堅稱，若美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

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