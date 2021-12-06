索羅門總理躲過不信任案 最大省份嗆聲尋求自治

索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天躲過不信任投票，他槓上最大省分馬萊塔省省長蘇達尼，指控蘇達尼與台灣利益的代理人煽動抗爭，企圖遂行政變。（法新社資料照）

2021/12/06 22:53

〔中央社〕索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天躲過不信任案投票，長期批評他漠視地方需求的馬萊塔省省長蘇達尼說，將尋求自治，已要求聯合國調查與馬萊塔省自治相關的和平協議落實情形。

因應民意要求蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台的聲浪，國會今天處理反對陣營的不信任案。蘇嘉瓦瑞仍掌握多數，以34票對15票、2票棄權的結果保住職位。

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蘇嘉瓦瑞在國會辯論時，強力抨擊蘇達尼（Daniel Suidani）與台灣利益的代理人煽動抗爭，是企圖遂行政變，逼他辭職，蘇達尼必須為暴亂負責。

蘇達尼今天與支持者在馬萊塔省（Malaita Province）首府奧基（Auki）透過轉播觀看國會辯論及投票。索羅門時報（Solomon Times）報導，蘇達尼向群眾公開呼籲，馬萊塔省要自治。

不信任投票前，蘇達尼發布聲明說，已經寫信給聯合國安全理事會主席阿巴里（Abdou Abarry），緊急請求聯合國安理會組成一個獨立的事實調查團，調查索羅門政府對「敦士市和平協議」（Townsville Peace Agreement）的落實情形。

索羅門1978年脫離英國獨立後有多次族裔、島際衝突，1998年首都荷尼阿拉（Honiara）所在的瓜達卡納島（Guadalcanal）年輕武裝團體「伊撒塔布自由運動組織」（Isatabu Freedom Movement）不滿政府未能解決民怨，怒火轉為憎恨移居瓜達卡納島的外來者，特別是來自人口最稠密的馬萊塔省人。

瓜達卡納島對外來者的攻擊造成約2萬馬萊塔省人流離失所；馬萊塔省的武裝組織「馬萊塔鷹部隊」（Malaita Eagle Force）在2000年1月反擊，雙方交戰，國家幾乎癱瘓。當時的總理遭到軟禁後下台。繼任的索羅門政府在國際多方協助下，2000年10月在澳洲昆士蘭的敦士市（Townsville）簽訂和平停火協議。

根據協議，索羅門政府應將權力下放或修憲，讓瓜達卡納島、馬萊塔省取得更多自治權，實施自治地位。蘇達尼說，希望聯合國安理會調查這項協議是否落實。

蘇達尼指出，過去21年來，這個協議的落實沒有進展，尤其是關於結構性議題的第4部分，索羅門的內部衝突也與此有關。最近在荷尼阿拉爆發的衝突，就是證明。他也會了解民眾對於馬萊塔省自治的看法，希望能在2022年1月前完成調查。（編輯：馮昭）1101206

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