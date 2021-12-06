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    2個月內換3個 奧地利總理由保守派內哈默接任

    內哈默今日成為奧地利新一任總理。（路透）

    內哈默今日成為奧地利新一任總理。（路透）

    2021/12/06 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）今（6）日任命49歲的內政部長內哈默（Karl Nehammer）成為新任總理，接替沙倫伯格（Alexander Schallenberg）。保守派的內哈默成為奧地利2個月內第3位總理。

    《路透》報導，內哈默表示，他目前的當務之急是解決武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情問題。奧地利是西歐首個重新施行全國封鎖的國家，但即將在下週解封。

    另外，他也必須挽回奧地利人民黨（OVP） 因為前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）而受損的形象。在最近的一次民調中，人民黨的支持度已經落後給主要對手奧地利社會民主黨（SPO）至少10個百分點。

    2個多月前，奧地利總理原本是由時年僅35歲的政治明星庫爾茨擔任，但他在任內爆出貪污醜聞，儘管否認有不法行為，但庫爾茨隨後仍在聯盟政黨綠黨（Greens）的要求下，辭去了總理一職。

    讓出了總理大位的庫爾茨並非就此失去影響力，因為他仍是奧地利人民黨的黨主席以及國會議員，而接任總理的沙倫伯格也被反對派譏為是庫爾茨的魁儡，但出乎眾人意料，庫爾茨竟在上週四宣布辭去所有職務，並將就此退出政壇。

    在庫爾茨做出重大抉擇後，沙倫伯格也跟著宣告他將辭職，以便讓位給人民黨下一任黨魁，最後由內哈默脫穎而出。

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