太陽表面如羽毛？ 「有史以來最高清」太陽照讓網驚呆了！

美國天文攝影師麥卡錫近日在社群平台分享一系列高清太陽照，引發熱議。（圖翻攝自@cosmic_background_IG）

2021/12/06 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名天文攝影師近日分享一系列號稱「有史以來最清晰」的太陽照，從中可見如羽毛般的太陽「高清」表面，讓不少網友嘖嘖稱奇。

綜合《每日郵報》及科學網站《BGR》報導，來自美國亞歷桑那州（Arizona）的天文攝影師麥卡錫（Andrew McCarthy），近日在社群平上分享一系列300兆像素、號稱「有史以來最清晰」的太陽照，引發網友熱議轉傳。從照片中可見，太陽熾熱的表面閃焰，透過鏡頭看上去有如呈漩渦狀的羽毛一般，此外還能看到旁邊有神秘的黑點。

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麥卡錫表示，為了得到這些圖像，他對著太陽拍攝了30萬張相片，最後使用當中看起來較好的15萬張照片來進行分層再組合，最後得到這令人驚奇的高清圖像。而畫面上見到的神秘黑點，並非人們知道的「太陽黑子」，那些黑點是通過攝影過程反轉得來，實際上那是太陽表面非常明亮的高能量區域。

麥卡錫也強調，一般人切勿自行用望遠鏡來拍太陽，自己是使用改造過的專業望遠鏡來拍攝，能防止攝影師失明、失火等狀況發生。麥卡錫說，拍攝的過程相當困難，但看到成果時，一切都相當值得。

特寫畫面中，可以看到太陽表面閃焰看上去有如呈漩渦狀的羽毛一般，此外還能看到旁邊有神秘的黑點。（圖翻攝自@cosmic_background_IG）

特寫畫面中，可以看到太陽表面閃焰看上去有如呈漩渦狀的羽毛一般。（圖翻攝自@cosmic_background_IG）

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