美國擬抵制北京冬奧？ 中國戰狼崩潰碎唸：沒受邀還自作多情

傳美國官方將在近期宣布抵制2022北京冬季奧運會，中國外交部今（6）日崩潰疾呼，若美方「一意孤行」，除將影響兩國在重要領域對話和合作，也將堅決採取反制措施。圖為中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）

2021/12/06 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕針對外媒報導美國官方將宣布抵制2022北京冬季奧運會，中國外交部今（6）日崩潰疾呼，若美方「一意孤行」，除將影響兩國在重要領域對話和合作，也將堅決採取反制措施。

綜合外媒報導，美國《CNN》今（6）日報導，稱美國官方將在近期宣布抵制北京冬奧，對此中國外交部發言人趙立堅下午舉行例行記者會時，崩潰痛批：「冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作『外交抵制』北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵。」

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此外，趙立堅要求美國「端正態度」，停止政治操弄以及對「14億中國人的嚴重冒犯」，如果「一意孤行」，除將影響中美在重要領域的對話和合作空間外，中國也將採取堅決的反制措施。

據悉，《CNN》今日稍早引述多個不具名消息來源指出，美國總統拜登將宣布對2022北京冬季奧運會進行外交抵制，也不會派遣任何政府官員出席。

白宮目前拒絕回應相關報導的傳聞，但拜登上（11）月曾指出，他正在考慮對2022北京冬奧進行抵制，以對中國罄竹難書的人權問題進行抗議。

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