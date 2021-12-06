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    索羅門總理逃過不信任案 控政治動亂是「台灣特務」搞鬼

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日逃過國會不信任案。（法新社檔案照）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日逃過國會不信任案。（法新社檔案照）

    2021/12/06 16:32

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島首都荷尼阿拉上月發生動亂，要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台，國會因而在6日對蘇嘉瓦瑞進行不信任案表決。然而，蘇嘉瓦瑞順利逃過一劫，更直接指控「台灣特務」暗中策動日前的政治動亂，為國家帶來危機。

    《法新社》報導，親北京的蘇嘉瓦瑞在國會不信任案表決中，以32票反對、15票同意、2票棄權，順利逃過一劫。蘇嘉瓦瑞的執政聯盟原掌握38席，反政府示威後雖失去4席，但仍掌握多數，在表決中佔優勢。

    值得注意的是，在國會辯論中，反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）等人指控蘇嘉瓦瑞政府利用中國資金鞏固權力。最大省馬萊塔省先前則對蘇嘉瓦瑞與台灣斷交十分不滿，省長蘇達尼（Daniel Suidani）更指控蘇嘉瓦瑞與台斷交前，並未充分徵詢民意。

    至於蘇嘉瓦瑞則在90分鐘演說中積極自我辯護，強調自己沒有做錯事，也不會向「邪惡勢力」或「台灣特務」屈服，期間一度激昂地舉起椅子敲擊地面。

    索國首都荷尼阿拉上月底爆發數日示威，國民議會大廈、警察局和商家都遭到縱火，警察難以控制局面，澳洲聯邦警察也前往支援。蘇嘉瓦瑞當時就曾暗指動亂受到台灣、美國等「外力」介入煽動。

    不過，蘇達尼等人則認為動亂與外國干涉無關，而是源於貪污、失業和非正式住宅區（貧民窟）等嚴重的國內問題。

    蘇嘉瓦瑞親近中國，在2019年決定與台灣斷交，轉投中國懷抱。圖為蘇嘉瓦瑞當年訪問北京，受到總理李克強接待。（法新社檔案照）

    蘇嘉瓦瑞親近中國，在2019年決定與台灣斷交，轉投中國懷抱。圖為蘇嘉瓦瑞當年訪問北京，受到總理李克強接待。（法新社檔案照）

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