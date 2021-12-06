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    岸田施政演說 岸信夫要求加入「台灣安全與日無法分開」未果

    防衛相岸信夫曾要求在首相岸田文雄發表的施政演說中，加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量」的文字，但最後並未被採納。（路透檔案照）

    防衛相岸信夫曾要求在首相岸田文雄發表的施政演說中，加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量」的文字，但最後並未被採納。（路透檔案照）

    2021/12/06 16:31

    〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕日本臨時國會6日起開議，日媒報導，防衛相岸信夫曾要求在首相岸田文雄發表的施政演說中，加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量」的文字，但最後並未被採納。

    岸田今天在臨時國會進行施政演說（所信表明演說），有關外交政策部分，表示在與鄰國之間，將基於國家利益，以實現地區和平與穩定為目標，開展堅定的外交。對於中國，強烈要求中國採取責負任行動的同時，也將就共同的課題進行合作，建立具有建設性且穩定的關係。

    日本富士新聞網（FNN）報導，岸信夫在施政演說草擬階段，向官邸要求在對中外交的後面加入「台灣海峽的和平穩定，與日本的安全保障無法分開考量，敦促和平解決兩岸關係」的文字。

    岸信夫主張，台灣局勢對安全保障極為重要，日本國民和國際社會均高度關注，政府應將這項事實以及政府的態度，在施政演說中以易於理解的方式傳達給全國人民。

    報導指出，防衛省與官邸之間，曾就是否明文納入「台灣海峽的和平穩定」這段文字進行攻防，但官邸方面態度始終保守，官邸相關人士解釋，一般而言，過去的施政演說從未提及台灣。

    報導還指出，對於明年2月將在中國舉辦的北京冬奧，歐美國家已開始表態將進行外交抵制，但日本至今仍保持觀望態度，未來岸田政府的對中政策將受到矚目。

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