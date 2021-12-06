直接威脅美國東岸！ 美媒爆中國欲在非洲大西洋岸建軍事基地

中國海軍計畫擴大在非洲的勢力。（路透資料照）

2021/12/06 14:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》5日獨家報導，根據美國掌握的機密情報，中國有意在中非國家赤道幾內亞建立永久軍事基地，如果屬實，將會是中國首度在大西洋地區長期駐軍，嚴重威脅美國國防安全！

赤道幾內亞是前西班牙殖民地，有140萬人口，於1968年獲得獨立。首都馬拉博位於幾內亞灣上的比奧科島。報導美國官員說法，中國計畫赤道幾內亞國土上的最大城市城市巴塔（Bata）興建第1個海軍基地，供中國海軍軍艦停靠、修理軍艦、獲取汽油與軍需物資、填補彈藥。

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官員拒絕描述機密情報調查結果的細節，但他們表示報告提出若屬實，中國軍艦將能夠在美國東海岸對面進行武裝，這一威脅已經「敲響警鐘」。

報導稱，衛星照片顯示，中國在巴塔已援建深水港口和連接鄰國加彭（Gabon）等地的公路。中國近年也有協助訓練赤道幾內亞警察，以及提供武漢肺炎疫苗等援助。

中國在非洲的勢力擴張讓美國深感威脅，美國首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）曾於10月造訪赤道幾內亞，其任務便是說服赤道幾內亞總統和他身為副總統的兒子拒絕中國的提議。拜登政府的一名高級官員指出「作為我們解決海上安全問題外交的一部分，我們已向赤道幾內亞明確表示，涉及中國在該處活動的某些潛在行為會引發國家安全擔憂」。

在費納10月造訪赤道幾內亞後，中國國家主席習近平便親自與赤道幾內亞總統特奧多羅通話，之後中國政府對外發表聲明，表示赤道幾內亞將中國視為最重要的戰略合作夥伴。

報導指出，《華爾街日報》要求赤道幾內亞與中國政府表達相關立場，不過仍未獲得回應。

中國曾於2017年在非洲東北部、亞丁灣西岸的國家吉布地（Djibouti）興建首座海軍軍事基地，並派遣人民解放軍進駐，宣稱是派駐當地的維和部隊，中國在非洲的軍事擴張觸碰了美國的敏感神經。

美國外交官員也建議另一個非洲國家茅利塔尼亞（Mauritania），不要讓北京使用中國援建的港口作軍事用途。

美國國防部向國會提交的報告指出，中國也有可能考慮在肯亞、塞席爾、坦尚尼亞或安哥拉建立基地。

2018年9月2日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂接見赤道幾內亞總統特奧多羅。（美聯社資料照）

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