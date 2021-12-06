比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警方爆發衝突

2021/12/06 04:21

〔中央社〕不滿當局實施的防疫管制措施，比利時民眾今天走上街頭抗議卻演變為暴力衝突，他們朝員警扔擲石塊與爆竹，警方則發射催淚瓦斯與強力水柱驅散群眾。

路透社報導，數千抗議民眾和平行經布魯塞爾市中心，

請繼續往下閱讀...

並朝示威遊行的終點歐盟總部方向前進。

根據影音畫面與路透社採訪記者的現場目擊，在歐盟總部一帶，身穿黑色帽T並高喊自由的抗議民眾，開始朝維持秩序的員警扔擲石塊，隨後警方發射催淚瓦斯及強力水柱還擊。

比利時在10月頒布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，下令凡民眾上酒吧到餐廳用餐，必須出示疫苗通行證，示威群眾對此相當不滿。

不少抗議民眾表示，對於沒有接種疫苗者而言，出示疫苗通行證就是歧視待遇，無法忍受任何形式的歧視，並揚言抗爭不要獨裁統治。

數千人抗議走上街頭之前，比利時當局3日頒布新的防疫措施，包括強制大多數國小學童戴口罩並延長假期。比利時染疫率是歐洲最高之一。

11月底，布魯塞爾也曾爆發大規模示威群眾與警方暴力衝突，導致數十人被捕及員警受傷，並造成廣泛的財物損失。1101206

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法