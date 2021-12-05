強化嚇阻力！美軍接收首枚最新型B-61戰術核武

美國空軍F-35A進行B61 Mod 12戰術核武的投放測試。（圖擷取自美國空軍官網）

2021/12/05 14:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕10月間，美國空軍F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）匿蹤戰機，成功測試最新的B61-12延壽型戰術核彈（B61 Mod 12），成為首架兼容新核彈的第五代戰機。據據美國軍事新聞網站《防衛突發新聞》（Breaking Defense）最新消息，首枚最新版本B61-12戰術核彈的生產已完成並交付美軍，預計2022年5月開始全面量產。

升級工作將B61戰略核彈的壽命期延長了至少20年，使其能夠從現有和未來的航空平台上使用。該型核武將取代多種現役的舊款B61炸彈，並能由B-2轟炸機，以及F-15、F-16、F-35等戰術戰機攜帶。

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B61-12是美軍千噸當量級（Kiloton）主力彈頭B61的最新版本，將取代現役Mod3,4,7和11等舊型彈頭，新版本改用與JDAM（聯合直接攻擊彈藥）類似的尾翼設計，加上慣性導引和自旋穩定系統，使投彈精準度比起舊型自由落體版本大幅提升。

從冷戰至今仍未退役的B61型核彈，不斷進行改良升級，2015年迎來最新版本B61-12型。2020年6月，美國空軍一架現役F-15E「打擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle），成為首款獲得新版核彈掛載資格的戰機。

繼打擊鷹、F-35A完成認證後，美國空軍下一步將進行擴大測試，包含B-2長程轟炸機（B-2 strategic bomber）、F-16 C/D戰機（F-16 Fighting Falcon），都將接受掛載核彈的考驗。

隸屬於美國能源部的國家核安管理局（NNSA）3日在聲明稿中說：「B61-12延壽計畫將確保武器的安全性和有效性。NNSA預計將於2022年5月開始全面量產，並於2026財年完成。」根據該部門文件，B61 Mod 12的計畫總成本約為84億美元（約新台幣2327億7000萬元）。

B61是美國最主要的戰術核武，不僅由美軍自身搭載，比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其等未研發核武的北約（NATO）盟國，也能在「核武共享」（Nuclear Sharing）政策之下以本國戰機使用。

F35-A投放B61-12型戰術核彈影片

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