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    關東一夜3震劇烈搖晃！震央曝光後 日網友恐慌：富士山噴發？

    上午5時許發生的這次地震最大震度為5弱，是會導致物品掉落，並讓大部分民眾感到恐慌且站不穩的程度。（擷取自日本氣象廳）

    上午5時許發生的這次地震最大震度為5弱，是會導致物品掉落，並讓大部分民眾感到恐慌且站不穩的程度。（擷取自日本氣象廳）

    2021/12/03 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨的日本並不平靜，自當地時間凌晨1時22分起，日本關東地區接連發生3次地震，最大震度達5弱，屬於劇烈搖晃的程度，且震央都在「富士五湖」，已引起日本最大討論區一片議論，有人擔憂這是富士火山噴發的前兆，還有人發布日本恐沉沒的極端言論。

    根據日本氣象廳公布的觀測數據，當地時間今日凌晨1時22分、1時26分及5時42分，在山梨縣東部的富士五湖接連發生3次地震，規模分別為4.1、3.6與4.9，值得注意的是，上午5時許發生的這次地震最大震度為5弱，是會導致書架或碗櫃上的物品掉落，並讓大部分民眾感到害怕且站不穩的程度。

    雖然這3起地震尚未造成人員傷亡或嚴重財損等災情，但都發生在富士山附近的共同點，已引起日本民眾熱烈討論。

    在日本5CH討論區上，已有相當多網友對此發表看法，很多人第一時間就聯想到富士山活躍活動或甚至噴發的可能，人們紛紛留言要彼此小心，希望毀滅一切的一天不要真的到來。

    距富士山上一次爆發已逾300年，是過去3200年來發生的第7次大規模噴發，雖看似已平靜許久，但若以地質活動數萬年甚至數十萬年的尺度來看，幾乎可視為「昨天才剛爆發過」的情況，日本政府當前也不敢大意，因為一旦富士山劇烈噴發，首都圈恐陷入全面癱瘓的困境。

    在日本5CH討論區上，已有相當多網友對此發表看法，很多人第一時間就聯想到富士山活躍活動或甚至噴發的可能。（擷取自5CH）

    在日本5CH討論區上，已有相當多網友對此發表看法，很多人第一時間就聯想到富士山活躍活動或甚至噴發的可能。（擷取自5CH）

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