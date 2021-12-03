法國醫院研究證實 第3劑疫苗保護力增至95%

2021/12/03 01:06

〔中央社〕據媒體報導，法國「研究調查評估統計局」基於住院等各方數字進行研究，結果證實60歲以上民眾追加第3劑疫苗確實能有效使保護力增至約95%，比起未補打的民眾增加15%。

法國過去一週內Covid-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數飆升60%，醫院也因此開始感受到壓力。為了避免醫療體系被壓垮，也因為數據證實疫苗免疫參數會隨著時間減弱，因此法國當局從10月底起，正式啟動民眾追打Covid-19第3劑疫苗的宣導行動。

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衛生部表示，推廣施打第3劑真正的目的，是「減緩，或可能的話停止這一波疫情」。而衛生部下屬的「研究調查評估統計局」（Drees）也證實了第3劑疫苗的有效性。

「費加洛報」（Le Figaro）昨晚報導指出，這份基於10月18日到11月14日期間住院、篩檢與疫苗施打數字的研究結果顯示，「針對第2劑施打距今超過6個月的60歲以上民眾，面對重症住院，補打的疫苗保護力可增加至約95%」。

等於是說，相對於施打第2劑6個月以上卻仍未補打的民眾，加打第3劑的保護力可增加15%，80歲以上長者更是增加近20%。這意味著接種追加劑的人因Covid-19住院的風險比未接種疫苗者低了20倍。

但由於60歲以下民眾是直到近日才得以接種第3劑疫苗，因此研究調查評估統計局尚無法評估追加劑對該族群的影響。

法國臨床的研究與10月刊登於英國醫學期刊刺胳針（The Lancet）中的一份以色列研究相呼應，其評估指出，第3劑能避免重症住院的效力高達93%。

因此法國科學委員會（Conseil scientifique）表示，追加劑的施打宣導對避免醫院超負荷來說非常關鍵。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）日前也公布預測模型，指出法國住院高峰預計為明年年初，但若從現在開始，每天施打第3劑人數能從目前平均的23萬5000人，快速提升到每天40萬人，則屆時住院人數將能減少44%。

對法國政府來說，追加第3劑的行動已成為避免第5波疫情進一步惡化的優先要務。蒙貝列大學（Universite de Montpellier）流行病學專家索芙尼亞（Mircea Sofonea）也表示，「真的需要大規模與即刻的疫苗分配。否則，我們就無法在鼓勵遠距工作、限制室內人數等措施的同時，避免醫院負荷太過緊繃」。

繼法屬留尼旺島（La Reunion）11月30日通報首位新病毒株Omicron確診病例後，法國本土今天也通報首個新病毒株Omicron確診案例，為一名從奈及利亞返國的巴黎郊區居民。

法國新增病例人數也不斷飆升，截稿前昨日通報的新增個案為5萬1358人，相較一週前則為3萬2266人，第5波疫情來勢洶洶。（編輯：楊昭彥）1101203

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