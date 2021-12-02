誇張！奧地利82歲老翁截肢開錯腳 執刀醫師卻僅罰8萬

奧地利賴施塔特診所替一名82歲的老翁進行左腿截肢手術時，因醫護人員的疏失，誤把老翁健康的右腿切除。地方法院判決執刀醫師罰款2700歐元，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

2021/12/02 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利弗賴施塔特診所（Freistadt Clinic）5月18日發生一起誇張的手術烏龍事件，醫護人員替一名82歲的患者進行左腿截肢手術時，竟然「截肢錯腳」，誤將患者健康的右腿切除。地方法院於1日做出判決，認為執刀醫師有嚴重過失，處以罰款2700歐元（大約8萬4800元新台幣）。

綜合外媒報導，82的老翁患有多重疾病，因此決定於5月18日接受左腿截肢手術，沒想到手術前，醫護人員搞錯了該動刀的部位，將「術前標記」貼錯腳，導致執刀醫師誤把老翁健康的右腿自膝上切除。

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更誇張的是，手術中竟無人發現異狀，直到兩天後，醫護人員替老翁進行標準換藥過程時，才發現這起「人為疏失」釀成嚴重的醫療問題，此後，老翁還得再接受一次手術，將他僅存的一隻腳也切除，事後老翁已不幸離世。

對此，地方法院1日做出判決，執刀醫師因犯有嚴重過失將被處以2700歐元（約新台幣8萬4797元）的罰款，其中一半金額暫緩繳納，除此之外，老翁的遺孀也被裁定獲得5000歐元（約新台幣15萬7047元）的賠償金，地方法院表示，面對如此重要的手術，「雙重和三重檢查是必要的」。

而執刀的43歲女醫師雖然坦承犯下錯誤，但當被問到為何將術前標記貼錯腳時，她則回答：「我不知道」，並將自己的行為歸咎於「人為錯誤」，聲稱是手術室的控制指揮系統有缺陷。

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