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    推特也開鍘！ 刪除2000多個中國大外宣帳號

    Twitter砍掉3000多個與國家有關連的資訊宣傳行動帳號，其中包括2000多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。（路透、法新社檔案照，本報合成）

    Twitter砍掉3000多個與國家有關連的資訊宣傳行動帳號，其中包括2000多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。（路透、法新社檔案照，本報合成）

    2021/12/02 19:38

    〔編譯管淑平／綜合報導〕繼社群媒體龍頭「臉書」母公司元平台移除中國鎖定美、台受眾帶風向的假帳號後，「推特」（Twitter）公司2日也宣布刪除了3000多個與國家有關連的資訊宣傳行動帳號，其中包括2000多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。

    推特2日在官方部落格指出，這次刪除的3465個帳號，包括中國、俄羅斯、墨西哥、坦尚尼亞、烏干達、委內瑞拉等6個國家的8項政府宣傳行動，每一個與這些行動有關連的帳號和內容，都已從系統中移除。

    中國部分，推特指出，刪除了一批「放大中共關於新疆維吾爾族人待遇說法的帳號網絡」，共2048個帳號，另外，也刪除一批共112個與一家受新疆自治區政府支持的「張裕文化」（Changyu Culture）公司相關帳號。

    俄羅斯部分遭刪除16個與俄國網軍「網路研究社」（Internet Research Agency）有關連的帳號，這批帳號試圖在中非共和國的政治討論中，宣傳親俄觀點。另有50個俄國帳號涉及攻擊利比亞文人政府和支持該國政府者的資訊行動，也遭推特刪除。

    Twitter砍掉3000多個與國家有關連的資訊宣傳行動帳號，其中包括2000多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。（路透檔案照）

    Twitter砍掉3000多個與國家有關連的資訊宣傳行動帳號，其中包括2000多個放大中共宣傳新疆維吾爾族所受待遇論調的帳號。（路透檔案照）

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