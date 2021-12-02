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    胡錫進推特怒轟WTA「剝奪彭帥言論自由」 國外網友笑翻

    中國《環球時報》總編輯胡錫進在推特批WTA。（擷取自微博）

    中國《環球時報》總編輯胡錫進在推特批WTA。（擷取自微博）

    2021/12/02 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥上月自爆與中國國務院前副總理張高麗不倫後被消失，引發各界關心，國際女子網球協會（WTA）今天（2日）宣布停辦所有在中國的賽事，引發中國不滿，中國《環球時報》總編輯胡錫進更在推特批WTA「剝奪彭帥的言論自由」，一番話讓推特底下的國外網友笑翻留言狂酸。

    胡錫進今日在推特轉推WTA宣布暫停中國賽事的推文，並表示：「WTA是在強迫彭帥支持西方對中國體系的攻擊。他們剝奪彭帥的言論自由，要求她對現況的描述必須符合他們的期待。」

    貼文下方，國外網友紛紛笑稱「奇怪，我還以為彭帥的微博是在談論張高麗的呢，我怎麼沒有想到一直以來的問題都是WTA」、「胡，為了讓我們知道你沒有被脅迫，能不能發布一段10分鐘談論今天是甚麼日子的影片？」、「是指中國式的言論自由？」、「每次看到這個帳號發表達不滿的貼文，我都會很開心」、「這是啥？中國談論言論自由」、「嗯......微博刪了彭帥的言論自由」、「中共已經將她從搜尋關鍵字中移除，她沒事？好吧」、「能不能在微博上也提一下（彭帥），向你致敬！」

    對此，香港中文大學新聞傳播學院助教徐洛文（lokman tsui）也在下方狂酸：「胡兄，我很擔心你，誰逼你講這些的？誰剝奪你的自由要你講出連自己都不相信的話？」

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