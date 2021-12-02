艾格本月底卸任 迪士尼選出首位女性董事長！

蘇珊·阿諾德將成為迪士尼首位被推選出來的女性董事長。（歐新社）

2021/12/02 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼（Disney）前執行長艾格（Bob Iger）將於今年底卸任董事長，迪士尼本週三（12月1日）宣布，董事長一職將由迪士尼獨立首席董事阿諾德（Susan Arnold）接下，這也讓阿諾德成為迪士尼創辦近百年來第一位女性董事長！

根據《BBC》 報導，去年卸任迪士尼執行者的艾格，也將於今年年底卸下董事長一職，對此迪士尼官方1日宣布，董事會已選出阿諾德擔任下一任迪士尼董事長，這位美國知名實業家，將成為這家娛樂業巨頭創立98年來首位被推選出來的女性董事長，該人事令將於本月31日生效。

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據悉，現年64歲的阿諾德閱歷豐富，曾擔任美國跨國日用品牌寶僑（Procter & Gamble）全球業務部門總裁、知名私募股權投資公司凱雷集團（Carlyle Group）高管、速食業龍頭麥當勞董事等，2007年開始擔任迪士尼獨立董事，至今已有14年。

迪士尼指出，阿諾德對於迪士尼的業務瞭若指掌，艾格也稱讚阿諾德是董事長的最佳人選，「我相信公司在她的領導下，能夠繼續取得成功，與阿諾德和其他才華洋溢的導演合作，對我而言是種特別的榮幸，我非常感謝這些人在我擔任公司負責人期間提供的支持和建議。」

阿諾德也發聲明代表迪士尼董事會對艾格在過去這段時間對公司所做出的貢獻，強調會將艾格的精神傳承下去，未來與現任執行長查佩克（Bob Chapek）密切合作，為迪士尼開啟新的扉頁。

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