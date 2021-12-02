F-16戰機空中丟2油箱險砸民宅 日本防衛省要求美軍停飛

防衛省要求駐日美軍停飛F-16。圖為三澤基地的F-16機隊。（法新社）

2021/12/02 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍一架F-16戰機11月30日傍晚突然緊急降落在青森機場，而F-16戰機在迫降前拋投2個油箱，油箱落地後距離民宅僅有20至30公尺，若有不慎可能造成重大傷亡，美軍此舉也遭受日本輿論非議，日本防衛省昨日要求美方在確認安全之前，必須停飛F-16戰機。

根據日本《共同社》報導，這架隸屬於美軍三澤基地的F-16戰機，在迫降前從空中拋投兩個油箱，油箱落在青森縣深浦町一處道路附近和岩木山，其中一個油箱距離民宅僅20至30公尺，所幸未造成地面人員傷亡，不過現場油臭味瀰漫，當地居民對此相當不滿。

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青森縣知事三村申吾昨日以「有可能導致嚴重事故」為由，向美軍方面提出強烈抗議，並要求造訪青森縣政府的防衛副大臣鬼木誠嚴肅應對此事。三澤基地副司令墨菲（Timothy Murphy）也前往深浦町與町長吉田滿會面，並為此事道歉。墨菲表示，F-16飛行員提到，當時事態緊急，沒有足夠時間做出判斷，已按照緊急應對措施做了最大努力，三澤基地方面也已經開始著手調查此事。

防衛大臣岸信夫昨受訪時提到：「給居民造成了很大不安和擔心，是絕不該發生的問題，認為此事非常嚴重。」防衛省也要求美方在確認飛行安全之前，必須停飛F-16戰機，並查明事發原因，向青森地方政府提供相關資訊。

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