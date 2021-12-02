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    拜登一席「曾開過半掛式卡車」說 媒體打臉

    美國總統拜登於11月30日出席達科他郡技術學院活動時指出，他過去曾有「駕駛」半掛式卡車的經驗。（美聯社）

    美國總統拜登於11月30日出席達科他郡技術學院活動時指出，他過去曾有「駕駛」半掛式卡車的經驗。（美聯社）

    2021/12/02 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登11月30日出席明尼蘇達州（Minnesota）宣揚新政策活動時指出，他曾開過「半掛式卡車」（Tractor-trailer），不過，這種說法遭媒體質疑，儘管白宮接連翻出資料企圖替拜登緩頰，但似乎都無法自圓其說。

    根據《福斯新聞台》報導，11月30日，美國總統拜登出席明尼蘇達州達科他郡技術學院（Dakota County Technical College）宣揚新通過的「基礎建設」與「就業」法案活動時指出，他過去曾有「駕駛」半掛式卡車的經驗，對大卡車有一些瞭解。

    而今年稍早，拜登在出席賓州（Pennsylvania）麥克貨車工廠（Mack Truck facility）活動時，也曾指自己曾「駕駛」過「18輪」的半掛式卡車。

    針對外界詢問此事，美國白宮則翻出1973年《威爾明頓晚報》（Wilmington Evening Journal）的文章，稱當年拜登曾「搭乘」18輪半掛式卡車，征程536英里（約862公里），前往俄亥俄州。不過，「駕駛」和「搭乘」的說法，明顯兜不攏。

    面對《福斯新聞台》記者追問，總統發言人則再以美國教師聯合會（United Federation of Teachers）曾貼出的文章緩頰，稱拜登曾在暑假從事「駕駛校車」的工作。

    《SchoolBusFleet.com.》的資料則顯示，美國大部分的校車，一般而言都有2個軸，較大型的車種，前軸會有2個輪子，第二個軸則會有4個輪子，共計6個輪子，與拜登的說法，還是無法相符。

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