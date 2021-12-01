英MI6示警！ 中國將靠量子計算技術威脅各國機密情資

英國軍情六處局長摩爾示警，中國未來可能靠著量子計算、AI等技術，威脅機密情資保護工作和傳統間諜活動。（美聯社）

2021/12/01 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）週二（11月30日）發出警告，表示中國和俄羅斯正積極掌握量子計算、人工智能（AI）等技術，為此投入量資金和心血，且美方近日一份報告也揭露，指中國很可能在未來把量子計算技術用於解密竊取到的機密情資，此事值得西方世界多加警惕。

根據《美國之音》報導，美國信息技術顧問公司「博思艾倫漢密爾頓」（Booz Allen Hamilton）本週一（11月29日）發布一份題為《量子時代的中國威脅》（The Chines Threats in the Quantum Era） 的報告，指出中國在量子相關領域的研究和發展未來恐將超越歐洲和美國，預期最後能實現以量子計算技術解密竊取得來的重要情資，包括敏感數據、尖端武器設計、臥底情報人員、線人等等。

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在這份報告釋出後，向來鮮少露面的英國軍情六處局長摩爾（Richard Moore），本週二於倫敦發表他就任（去年10月2日）以來首次公開演講，示警中國和俄羅斯正在為掌握量子計算、人工智能、合成生物等技術傾注大量資金和心力，「這相當值得西方國家警惕，因為這些技術很可能在未來10年改變全球地緣政治面貌！」

摩爾特別點名中國，稱北京在量子工程、生物工程學、AI大數據等新興技術上的明顯提升，對西方世界以構成威脅，情報界擔憂，中方極有可能在未來幾10年主導這些關鍵新興技術，除了對傳統上以人為主導的間諜活動構成挑戰，也讓長期以來受各界忌憚的中國間諜、駭客變得更加難以防範。

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