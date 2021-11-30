英國軍情頭子：中、俄、伊朗、恐怖主義成4大安全威脅

英國秘密情報局局長摩爾（見圖）表示，中國、俄羅斯、伊朗加上國際恐怖主義，構成英國的四大安全問題。（美聯社）

2021/11/30 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國秘密情報局（SIS，又稱為軍情六處）局長摩爾（Richard Moore）今天（30日）表示，在瞬息萬變的現今世界裡，中國、俄羅斯、伊朗加上國際恐怖主義，構成英國情報單位需要處理的四大安全問題。

根據《美聯社》報導，這是摩爾去年10月升任秘密情報局局長後首次公開發表談話，他點出，中國為英國秘密情報局的「優先處理事項」，因中國領導人近來越趨支持對國家利益採取大膽又放肆的行動。

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摩爾表示，中國是「和我們有不同價值觀的專制國家」，中國對英國及其盟友展開大規模間諜行動，試圖扭曲公共話語權及政治決策，還出口相關技術，讓「威權控制網路」的技術蔓延到世界各地。

摩爾表示，英國也持續面臨來自俄羅斯的威脅，他指控俄國涉2018年俄國雙面諜斯克里帕（Sergei Skripal）在英國中毒案，此外，俄國還試圖干預其他國家的民主進程。

伊朗也構成英國重大威脅，摩爾指稱，伊朗操縱激進武裝團體「真主黨」（ Hezbollah），助長了鄰國的政治動盪。

摩爾認為，英國情報機關必須改變，不再能保持神秘，必須和外部科技公司聯手解決網路問題，以贏得國際間對網路安全展開的軍備競賽。摩爾補充，英國情報單位已和「007」系列電影的「Q先生」完全不同，現今網路情報問題，已無法透過SIS內部自行處理。

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