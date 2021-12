畫面曝光！美國密西根州校園槍擊3死8傷 學生驚慌開窗逃竄

2021/12/01 18:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西根州美東時間11月30日驚傳校園槍擊案,釀3死8傷,嫌犯為一名15歲少年,隨後被警方逮捕。事後網路上瘋傳事發學校學生在槍擊發生當下,驚慌跳窗逃竄的畫面,也再次讓美國社會掀起對於槍枝管制的爭論。

綜合外媒報導,密州奧克蘭郡(Oakland County)牛津中學(Oxford High School)週二下午左右發生校園槍擊事件,該校一名15歲男學生突然掏出一把半自動手槍掃射校園,校方趕緊報警,警方約莫下午1點(台灣時間12月1日凌晨2點)獲報後到場,隨即將開槍學生壓制並逮捕。

請繼續往下閱讀...

奧克蘭郡副警長麥凱比(Mike McCabe)表示,槍手在5分鐘內開了15至20槍,確認造成3死8傷,傷者中有2人正接受手術,其餘6人經治療處理後無大礙;警方到場後槍手並無太多抵抗,第一時間要求聘請律師,但未就犯案動機作出解釋,目前警方正調查釐清。此外,警方也已到槍手家中搜查,其父母已為他請來律師,要求少年保持沉默。

麥凱比也稱讚校方在發生槍擊後,迅速且有序的疏散學生,顯然平時早有準備,不過似乎有部分學生未能及時疏散。今天在推特上就傳出有該校學生拍下當時的影片,一群人將教室反鎖以防槍手闖入,接著門外有自稱警察的人敲門表示已經安全,但當中幾名男學生向門外喊「我們不會開門的」,接著一群人打開窗戶往外頭奔跑,顯得相當害怕,過程中還能聽到女學生哭叫。

MICHIGAN HIGH SCHOOL SHOOTING



Video from inside classroom at oxford high school shows brave students refusing to open door for apparent shooter who was identifying himself as a Sheriff’s Deputy. #BreakingNews #Michigan #oxfordhighschool #shooting pic.twitter.com/tseOp97ddv