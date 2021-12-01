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    畫面曝光！美國密西根州校園槍擊3死8傷 學生驚慌開窗逃竄

    密西根州牛津中學發生槍擊事件，釀3死8傷，師生和家長事後齊聚為死者默哀。（法新社）

    密西根州牛津中學發生槍擊事件，釀3死8傷，師生和家長事後齊聚為死者默哀。（法新社）

    2021/12/01 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州美東時間11月30日驚傳校園槍擊案，釀3死8傷，嫌犯為一名15歲少年，隨後被警方逮捕。事後網路上瘋傳事發學校學生在槍擊發生當下，驚慌跳窗逃竄的畫面，也再次讓美國社會掀起對於槍枝管制的爭論。

    綜合外媒報導，密州奧克蘭郡（Oakland County）牛津中學（Oxford High School）週二下午左右發生校園槍擊事件，該校一名15歲男學生突然掏出一把半自動手槍掃射校園，校方趕緊報警，警方約莫下午1點（台灣時間12月1日凌晨2點）獲報後到場，隨即將開槍學生壓制並逮捕。

    奧克蘭郡副警長麥凱比（Mike McCabe）表示，槍手在5分鐘內開了15至20槍，確認造成3死8傷，傷者中有2人正接受手術，其餘6人經治療處理後無大礙；警方到場後槍手並無太多抵抗，第一時間要求聘請律師，但未就犯案動機作出解釋，目前警方正調查釐清。此外，警方也已到槍手家中搜查，其父母已為他請來律師，要求少年保持沉默。

    麥凱比也稱讚校方在發生槍擊後，迅速且有序的疏散學生，顯然平時早有準備，不過似乎有部分學生未能及時疏散。今天在推特上就傳出有該校學生拍下當時的影片，一群人將教室反鎖以防槍手闖入，接著門外有自稱警察的人敲門表示已經安全，但當中幾名男學生向門外喊「我們不會開門的」，接著一群人打開窗戶往外頭奔跑，顯得相當害怕，過程中還能聽到女學生哭叫。

    牛津中學學生在事發當下，驚慌開窗逃生。（圖翻攝自推特）

    牛津中學學生在事發當下，驚慌開窗逃生。（圖翻攝自推特）

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