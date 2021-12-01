Omicron變種病毒來勢洶洶 WHO建議：別全面實施旅行禁令

WHO認為，全面執行旅行禁令並不能完全阻斷Omicron傳播。圖為紐華克自由國際機場。（法新社）

2021/12/01 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，目前已有多國出現確診病例，各國無不繃緊神經，祭出旅行限制或加強防疫措施。不過世界衛生組織（WHO）認為，各國應採取加強檢疫及隔離的方式應對國際旅客，全面執行旅行禁令並不能完全阻斷Omicron傳播，同時還會對經濟造成嚴重影響。

根據《路透》報導，WHO指出，截至11月28日為止，有56個國家和地區正在實施旅行限制，目的在於延緩Omicron入侵，各國當局可能會採取多層措施降低病毒傳播風險，相關措施可能包含旅行前及抵達時必須進行篩檢，經過風險評估後對旅客實施隔離等，所有措施都應該評估風險、具有時間限制，並尊重旅客權利。

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WHO表示，大舉執行旅行禁令並不能完全阻擋Omicron病毒入侵，反而會給經濟活動及生活帶來沉重負擔。WHO也建議，60歲以上未完全接種者、有潛在健康狀況者延後旅行計畫，因為他們的確診及死亡風險比一般人或完成接種者更高。

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