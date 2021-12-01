為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Omicron變種病毒來勢洶洶 WHO建議：別全面實施旅行禁令

    WHO認為，全面執行旅行禁令並不能完全阻斷Omicron傳播。圖為紐華克自由國際機場。（法新社）

    WHO認為，全面執行旅行禁令並不能完全阻斷Omicron傳播。圖為紐華克自由國際機場。（法新社）

    2021/12/01 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，目前已有多國出現確診病例，各國無不繃緊神經，祭出旅行限制或加強防疫措施。不過世界衛生組織（WHO）認為，各國應採取加強檢疫及隔離的方式應對國際旅客，全面執行旅行禁令並不能完全阻斷Omicron傳播，同時還會對經濟造成嚴重影響。

    根據《路透》報導，WHO指出，截至11月28日為止，有56個國家和地區正在實施旅行限制，目的在於延緩Omicron入侵，各國當局可能會採取多層措施降低病毒傳播風險，相關措施可能包含旅行前及抵達時必須進行篩檢，經過風險評估後對旅客實施隔離等，所有措施都應該評估風險、具有時間限制，並尊重旅客權利。

    WHO表示，大舉執行旅行禁令並不能完全阻擋Omicron病毒入侵，反而會給經濟活動及生活帶來沉重負擔。WHO也建議，60歲以上未完全接種者、有潛在健康狀況者延後旅行計畫，因為他們的確診及死亡風險比一般人或完成接種者更高。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節專案恐釀Omicron破口？專家：有風險但可接受
    2021/12/01 05:30

    春節專案恐釀Omicron破口？專家：有風險但可接受
    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱
    2021/11/30 23:08

    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    武漢肺炎》Omicron變種大敵當前 普廷下令一週內完成備戰
    2021/11/30 22:54

    武漢肺炎》Omicron變種大敵當前 普廷下令一週內完成備戰
    武漢肺炎》比南非航班還早一週 荷蘭新增2例Omicron變種株
    2021/11/30 20:39

    武漢肺炎》比南非航班還早一週 荷蘭新增2例Omicron變種株

    台電電力交易平台正式營運
    南韓拉警報！2確診旅客從Omicron病例國入境 正在分析病毒株
    2021/11/30 16:09

    南韓拉警報！2確診旅客從Omicron病例國入境 正在分析病毒株
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播