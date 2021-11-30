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    武漢肺炎》Omicron變種株難纏 美藥廠雷傑納榮憂藥物效力減弱

    美國藥廠雷傑納榮今日警告，Omicron變異株可能會讓數種抗武漢肺炎藥物的效力打折扣。（路透）

    美國藥廠雷傑納榮今日警告，Omicron變異株可能會讓數種抗武漢肺炎藥物的效力打折扣。（路透）

    2021/11/30 23:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國製藥公司雷傑納榮（Regeneron Pharmaceuticals）今（30）日表示，不論是自家研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「抗體雞尾酒」療法，還是其他類似藥物，在對上Omicron變異株時，效果可能會不如預期。

    《路透》報導，雷傑納榮指出，根據分析報告，Omicron變異株的個別突變「可能會減少疫苗與單株抗體療法引發的中和活性」。

    不過雷傑納榮也說，目前的確沒有直接證據能表明疫苗或抗體療法提供的保護力會減少，他們正在對Omicron深入分析，以確定進一步的影響。

    美國莫德納公司（Moderna）首席執行長班塞爾（Stephane Bancel）今日曾警告，他認為市面上現有的疫苗可能無法有效對抗Omicron；與阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）一同研發出AZ疫苗的英國牛津大學（University of Oxford）則持相反論調，因為目前沒有證據能證明疫苗對Omicron的效力會降低。

    牛津大學稱，「儘管在過去的一年中，有新變種株現蹤，但疫苗依舊在預防症狀上提供了高層級的保護力。到目前為止沒有證據能顯示Omicron有甚麼不同。」

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