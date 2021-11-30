讓眼睛「無線充電」！英研究：紅色LED光照眼可助「恢復活力」

英國一項新研究指出，僅須於早晨使用「深紅色LED光」照射眼睛三分鐘，即可使雙眼「恢復活力」。示意圖，與本文無關。（美聯社）

2021/11/30 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕現今許多民眾因3C產品、工作時長等因素經常「用眼過度」，漸漸注重眼睛保護。而英國一項新研究指出，僅須於早晨使用「深紅色LED光」照射眼睛三分鐘，宛若對其「無線充電」，即可使雙眼「恢復活力」。

根據《Scitech Daily》報導，倫敦大學學院（University College London, UCL）研究團隊發現，於早晨時段以波長670奈米（nm）的深紅色光照射眼睛三分鐘，可有效刺激人類視網膜中產生能量的「粒線體細胞」，並有助於恢復眼睛活力與敏銳度。

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據報導，該實驗邀請20名年齡介於34至70歲之間且無眼部疾病的受試者，分別於早上、下午進行光照後發現，若於下午測試時，受試者眼部無任何改善；但若於上午8點至9點間照射眼睛三分鐘，則可提高受試者的「辨色力」達17%、對於年紀較大的族群，效果更可達20%以上，而其效力可以持續長達一週之久。

對此，研究教授杰弗裡（Glen Jeffery）解釋，因隨著年紀增長，眼睛視網膜中的細胞也會逐漸老化，而這種老化的速度是因細胞粒線體中產生能量的「三磷酸腺苷（ATP）」和增強細胞功能開始下降；而先前的研究指出，波長650～900奈米（nm）之間的光，可活化粒線體，提高其「工作效率」。因此光照原理宛若對眼睛「無線充電」並可恢復部分感光細胞的功能。

因其原理簡單、也無安全性問題，杰弗裡也正在研發價廉且容易使用的家用治療儀器，為更多辨色力衰退患者提供「負擔得起的眼科治療」。

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