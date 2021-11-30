「絕密」文件曝光！習近平、李克強直接指示新疆種族滅絕暴政
〔編譯楊芙宜／台北報導〕《自由亞洲電台》報導，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）一直追蹤中國新疆問題，今日在網路上公布中共中央辦公廳「絕密（最高機密）文件」的摘錄內容，指中國對新疆維吾爾族穆斯林和其他少數民族的鎮壓，與中共總書記習近平的多次內部講話有關，這些文件表明習近平、李克強等北京領導層長期涉及文化種族滅絕的暴政，尤其2016年以後，其目的就在維持中國共產黨統治。
鄭國恩推文說，這批共計317頁的文件包括習近平在2014年4月的3次講話，涉及拘留監禁、強迫勞動、控制生育及減少維吾爾人的人口比例、大數據監控、集中寄宿制教育等。有些文件被標記為「絕密」。在這些文件中，中國共產黨最高領導層要求對維吾爾人進行再教育和轉移，以「糾正」新疆維吾爾人和漢人人口的「不平衡狀況」。
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報導說，中共領導人的講話傳遞給新疆的幹部，作為重要學習材料，為他們實施一系列空前未有的措施之前做準備。習近平在2014年一份遭洩密的講話文件中斷言，如果「南疆」局勢得不到控制，整個國家的國家安全和中國在21世紀主要目標的實現都將受到威脅。
根據報導，習近平在該文件中呼籲「全力以赴」，將2014年3月1日在昆明市發生的血腥殺戮中用刀和砍刀殺害31人、打傷140多人的襲擊者繩之以法。北京將這次襲擊歸咎於新疆分離主義分子。
習近平在該講話中要求新疆地區進行「全面戰鬥」，稱暴力行為已蔓延到中國其他地區，因此，「新疆目前正處於⋯⋯一個痛苦的干預治療期」；宗教極端分子是「殺人不眨眼的魔鬼」、「不給特殊政策怎麼解決南疆問題，怎麽維護社會穩定和實現長治久安？」
習近平當時並呼籲，新疆地區透過實施「教育」進行「改革」，而不是採取「逮捕和釋放」的做法。
鄭國恩認為，習近平在這裡指的便是後來在2016年後，新疆政府大規模建立的「再教育營」與拘留營。
在另一份文件中，新疆中共黨委書記陳全國親自指揮官員「對違法犯罪的，該抓的抓，該判的判，決不能有法外之人」，並說新疆的職業「再教育」設施應長期堅定不移地運行。
中國政府報告顯示，2017年2月，就在新疆大規模拘禁運動開始前的幾週，地市級和縣級領導幹部每週都要接受習近平兩次講話的「強化學習」，時間至少兩小時。
鄭國恩說，這些機密文件意義重大，顯示了2014年中國領導層的指令和後來在新疆發生的事情之間的多種聯繫，包括在「再教育營」大規模拘禁、強制性勞動力轉移、以及透過增加漢族人口比例來「優化」民族人口。
鄭國恩表示，這批被中國政府標示為機密檔案共317頁，9月被洩密至「英國民間法院獨立法庭」（Uyghur Tribunal，由英國律師和人權專家組成的民間法院）；洩密文件時間範圍從2014年4月到2018年5月。
這些文件由華盛頓喬治敦大學社會間歷史教授米華健（James Millward）和謝菲爾德大學東亞研究講師托賓（David Tobin）進行了專家檢視。其中，部分文件曾由《紐約時報》在2019年一篇報導揭露，但這次揭密還揭露了以前未見過的資訊。