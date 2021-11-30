「絕密」文件曝光！習近平、李克強直接指示新疆種族滅絕暴政

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）今揭露中國官方機密文件，顯示習近平、李克強等北京領導層長期涉及對新疆維吾爾族等穆斯林少數民族的鎮壓與文化種族滅絕。圖為新疆昌吉警察要求進入清真寺。（路透）

2021/11/30 21:33

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《自由亞洲電台》報導，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）一直追蹤中國新疆問題，今日在網路上公布中共中央辦公廳「絕密（最高機密）文件」的摘錄內容，指中國對新疆維吾爾族穆斯林和其他少數民族的鎮壓，與中共總書記習近平的多次內部講話有關，這些文件表明習近平、李克強等北京領導層長期涉及文化種族滅絕的暴政，尤其2016年以後，其目的就在維持中國共產黨統治。

鄭國恩推文說，這批共計317頁的文件包括習近平在2014年4月的3次講話，涉及拘留監禁、強迫勞動、控制生育及減少維吾爾人的人口比例、大數據監控、集中寄宿制教育等。有些文件被標記為「絕密」。在這些文件中，中國共產黨最高領導層要求對維吾爾人進行再教育和轉移，以「糾正」新疆維吾爾人和漢人人口的「不平衡狀況」。

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報導說，中共領導人的講話傳遞給新疆的幹部，作為重要學習材料，為他們實施一系列空前未有的措施之前做準備。習近平在2014年一份遭洩密的講話文件中斷言，如果「南疆」局勢得不到控制，整個國家的國家安全和中國在21世紀主要目標的實現都將受到威脅。

根據報導，習近平在該文件中呼籲「全力以赴」，將2014年3月1日在昆明市發生的血腥殺戮中用刀和砍刀殺害31人、打傷140多人的襲擊者繩之以法。北京將這次襲擊歸咎於新疆分離主義分子。

習近平在該講話中要求新疆地區進行「全面戰鬥」，稱暴力行為已蔓延到中國其他地區，因此，「新疆目前正處於⋯⋯一個痛苦的干預治療期」；宗教極端分子是「殺人不眨眼的魔鬼」、「不給特殊政策怎麼解決南疆問題，怎麽維護社會穩定和實現長治久安？」

習近平當時並呼籲，新疆地區透過實施「教育」進行「改革」，而不是採取「逮捕和釋放」的做法。

鄭國恩認為，習近平在這裡指的便是後來在2016年後，新疆政府大規模建立的「再教育營」與拘留營。

在另一份文件中，新疆中共黨委書記陳全國親自指揮官員「對違法犯罪的，該抓的抓，該判的判，決不能有法外之人」，並說新疆的職業「再教育」設施應長期堅定不移地運行。

中國政府報告顯示，2017年2月，就在新疆大規模拘禁運動開始前的幾週，地市級和縣級領導幹部每週都要接受習近平兩次講話的「強化學習」，時間至少兩小時。

鄭國恩說，這些機密文件意義重大，顯示了2014年中國領導層的指令和後來在新疆發生的事情之間的多種聯繫，包括在「再教育營」大規模拘禁、強制性勞動力轉移、以及透過增加漢族人口比例來「優化」民族人口。

鄭國恩表示，這批被中國政府標示為機密檔案共317頁，9月被洩密至「英國民間法院獨立法庭」（Uyghur Tribunal，由英國律師和人權專家組成的民間法院）；洩密文件時間範圍從2014年4月到2018年5月。

這些文件由華盛頓喬治敦大學社會間歷史教授米華健（James Millward）和謝菲爾德大學東亞研究講師托賓（David Tobin）進行了專家檢視。其中，部分文件曾由《紐約時報》在2019年一篇報導揭露，但這次揭密還揭露了以前未見過的資訊。

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