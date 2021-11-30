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    五角大廈宣布完成全球軍力部署評估 聚焦印太應對中國挑戰！

    美國五角大廈29日宣布完成美軍全球軍力部署評估，引發各界關注。圖為美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（法新社）

    美國五角大廈29日宣布完成美軍全球軍力部署評估，引發各界關注。圖為美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（法新社）

    2021/11/30 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈週一（29日）宣布完成「全球軍力部署評估」（GPR），美國總統拜登也已看過該評估報告；美國防部高官透露，這份機密文件顯示美軍未來將聚焦強化關島和澳洲等軍事基地，以讓美軍有更好準備以抗衡中國。

    根據《美國之音》 報導，在經歷數月研究、分析，並與聯邦政府不同部門和國際盟友合作下，美國防部29日宣布完成拜登政府上任後首份全球軍力部署評估報告。五角大廈負責戰略、國防政策的助理部長卡琳（Mara Karlin）直言，這份備受各界關注的機密文件，將聚焦中國挑戰，重點關注地區為印太區域。

    卡琳透露，軍力部署評估具體措施包括升級美軍在澳洲、關島和太平洋島國擁有的軍事設施，增加美國向澳洲輪派部署戰機、轟炸機及增建後勤補給設施等；美方將與該地區盟友和夥伴加強合作關係，推進各項舉措以確保地區穩定，遏阻中國潛在的軍事侵略。

    另外針對美軍這份評估報告是否有提到會加強與台灣軍事合作，卡琳拒絕回應，稱美國正繼續與印太盟友和夥伴就加強協調和擴大使用當地軍事設施展開磋商，不能再向外界說明更多細節。

    對此，中共官媒《環球時報》再度跳腳，30日痛斥「美國的冷戰思維原形畢露」，還提到拜登政府將舉辦的民主峰會，稱「民主峰會是復活冷戰思維的危險之舉，引起國際社會高度警惕。我們呼籲各界有識之士共同抵制反民主、偽民主行徑，共同維護國際團結與合作，共同推動世界和平與發展。」

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