廢除英女王國家元首地位！ 巴貝多前總督11/29就任總統

巴貝多於29日正式廢除英國女王的國家元首地位後，梅森（見圖）正式就任總統大位。（路透）

2021/11/30 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海島國巴貝多（Barbados）於11月29日正式廢除英國女王的國家元首地位，是繼擺脫殖民55年後，斬斷和英國殘存的帝國關係（Imperial Bonds），前總督梅森（Sandra Mason），正式宣布就任巴貝多共和國的首任總統。

根據《路透》報導，巴貝多於29日正式廢除英國女王的國家元首地位後，梅森正式就任總統大位，象徵該國斷開與殖民母國「英國」殘存的帝國關係，許多民眾於午夜時分，在首都橋鎮（Bridgetown）的「張伯倫橋」（Chamberlain Bridge）列隊歡呼。

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大批民眾聚集在「英雄廣場」（Heroes Square）慶祝時，現場除了演奏「巴貝多共和國」國歌，也發射了21響禮炮（A 21 gun salute），向國家致敬。

儀式期間，象徵伊麗莎白女王的皇家旗幟（Queen Elizabeth's royal standard）被緩緩降下，在現場觀禮的英國王儲查理斯（Prince Charles）則顯得神情肅穆。

而甫就任的梅森總統則說：「我們，人民必須在精神及實質層面，賦予巴貝多共和國價值，必須共同塑造『它』的未來，我們是彼此的守護者，也是巴貝多人。」

目前包含英國、澳洲、加拿大與牙買加（Jamaica）等15國，仍將英國女王列為國家元首，而巴貝多作出廢除的決定，是一種打破邪惡殖民歷史，展現國家自信心的方式，更有許多共和主義（Republicanism）的倡議者，盼能引起其他曾遭英國殖民的國家，討論「廢除」女王的國家元首地位。

英國王儲查理斯（見圖）親臨現場觀禮。（法新社）

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