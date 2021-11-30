為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    廢除英女王國家元首地位！ 巴貝多前總督11/29就任總統

    巴貝多於29日正式廢除英國女王的國家元首地位後，梅森（見圖）正式就任總統大位。（路透）

    巴貝多於29日正式廢除英國女王的國家元首地位後，梅森（見圖）正式就任總統大位。（路透）

    2021/11/30 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海島國巴貝多（Barbados）於11月29日正式廢除英國女王的國家元首地位，是繼擺脫殖民55年後，斬斷和英國殘存的帝國關係（Imperial Bonds），前總督梅森（Sandra Mason），正式宣布就任巴貝多共和國的首任總統。

    根據《路透》報導，巴貝多於29日正式廢除英國女王的國家元首地位後，梅森正式就任總統大位，象徵該國斷開與殖民母國「英國」殘存的帝國關係，許多民眾於午夜時分，在首都橋鎮（Bridgetown）的「張伯倫橋」（Chamberlain Bridge）列隊歡呼。

    大批民眾聚集在「英雄廣場」（Heroes Square）慶祝時，現場除了演奏「巴貝多共和國」國歌，也發射了21響禮炮（A 21 gun salute），向國家致敬。

    儀式期間，象徵伊麗莎白女王的皇家旗幟（Queen Elizabeth's royal standard）被緩緩降下，在現場觀禮的英國王儲查理斯（Prince Charles）則顯得神情肅穆。

    而甫就任的梅森總統則說：「我們，人民必須在精神及實質層面，賦予巴貝多共和國價值，必須共同塑造『它』的未來，我們是彼此的守護者，也是巴貝多人。」

    目前包含英國、澳洲、加拿大與牙買加（Jamaica）等15國，仍將英國女王列為國家元首，而巴貝多作出廢除的決定，是一種打破邪惡殖民歷史，展現國家自信心的方式，更有許多共和主義（Republicanism）的倡議者，盼能引起其他曾遭英國殖民的國家，討論「廢除」女王的國家元首地位。

    英國王儲查理斯（見圖）親臨現場觀禮。（法新社）

    英國王儲查理斯（見圖）親臨現場觀禮。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斷開殘存殖民關係！ 巴貝多：將廢除英女王國家元首地位
    2021/11/24 15:45

    斷開殘存殖民關係！ 巴貝多：將廢除英女王國家元首地位
    曾被英皇室嫌「太胖」 稀有伊莉莎白「公主」娃娃將拍賣
    2021/11/19 22:48

    曾被英皇室嫌「太胖」 稀有伊莉莎白「公主」娃娃將拍賣

    亞灣區投資900億 軌道連五甲熱房市
    醫療團隊建議休息2週 95歲英女王被捕捉到開車兜風！
    2021/11/01 21:38

    醫療團隊建議休息2週 95歲英女王被捕捉到開車兜風！
    不要英女王任國家元首 巴貝多明年將成共和國
    2020/09/16 19:11

    不要英女王任國家元首 巴貝多明年將成共和國

    數位帳戶跨業整合 NewNewBank超給利
    伊莉莎白女王喜迎結婚70週年 夫妻甜蜜合照
    2017/11/19 13:30

    伊莉莎白女王喜迎結婚70週年 夫妻甜蜜合照
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播