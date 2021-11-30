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    莫德納CEO：現有疫苗恐難抗Omicron 研究數據估2週內出爐

    莫德納執行長班塞爾指出，現有武肺疫苗恐難對付Omicron變異株，且預估需要數個月的時間才能大量生產專攻Omicron的疫苗。示意圖。（美聯社資料照）

    莫德納執行長班塞爾指出，現有武肺疫苗恐難對付Omicron變異株，且預估需要數個月的時間才能大量生產專攻Omicron的疫苗。示意圖。（美聯社資料照）

    2021/11/30 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株「Omicron」日益擴散，各家疫苗大廠紛紛投入研究其對疫苗功效的影響。莫德納執行長近日指出，現有疫苗對付Omicron恐比先前幾個變異株更沒效果，並預測至少還需數個月才能大規模生產專抗新變異株的改良疫苗。

    綜合外媒報導，美國莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）近期受訪時坦言，Omicron變種病毒似乎較Delta等病毒株更具傳染性，現有疫苗極有可能無法提供良好保護力，且要大規模生產專攻Omicron的疫苗還需耗時數個月。至於現有疫苗對Omicron的實際效力以及它是否會造成重症等研究數據，大約會在2週內出爐。

    班塞爾指出，科學家擔心的是，Omicron變種病毒具有約50種突變，其中有32種是在棘蛋白，而棘蛋白正是當前疫苗鎖定以增強人體免疫系統的重點；多數專家原認為這種高度突變的病毒株至少要再1、2年才會出現。

    據報導，班塞爾此番言論一出再度引發投資人恐慌，造成美國道瓊期貨指數一度暴跌近630點。

    另據悉，莫德納公司正研究將目前疫苗的追加劑劑量由50微克增至100微克，並針對新變異株預先研發另2種追加疫苗。

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